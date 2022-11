Inbrekers in huis aan Sint-Maartenslaan

De inbraak is zaterdag tussen 18.15 en 20.30 uur gebeurd. De daders wisten een woning binnen te dringen langs een raam. Ze doorzochten de beneden- en bovenverdieping. Wat er bij de inbraak is gestolen, was bij de eerste vaststellingen nog onduidelijk.

De politie stuurde een sporenteam om de plaats te onderzoeken.