Inbrekers dringen huis van bekende gewezen cafébaas binnen: ‘Brute kracht om binnen te geraken”

Rik, bekend als de voormalige uitbater van het café “Paradijs - bij Bassie” in Zingem, stelde zaterdagnacht vast dat dieven in zijn huis aan werk waren geweest.

“We kwamen rond halfdrie thuis, toen we zagen dat de achterdeur was geforceerd. Die deur was nochtans goed beveiligd. Nadat ze het deurkozijn op wel zeven plaatsen met een koevoet te lijf waren gegaan, hebben de daders de deur toch kunnen open gekregen. Daar moet heel brute kracht aan te pas gekomen zijn”, bedenkt Rik.