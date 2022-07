Groentezaak Lamon op de markt van Gavere stopt er na 40 jaar mee: “De wegenwerken voor de deur geven ons onzekerheid en stress”

Danny heeft zijn roots in Bevere-Oudenaarde, waar zijn vader een landbouwbedrijfje had. “Ik zocht als jonge gast een job die in diezelfde lijn lag. Toen er een groentewinkel te koop werd gezet in Gavere, heb ik niet lang getwijfeld. Samen met mijn vrouw Els hou ik die nu veertig jaar draaiend en ik zou er gemakkelijk nog enkele jaren kunnen bij doen. We zij de job zeker nog niet beu. Ik ging tot nu naar de vroegmarkt voor de aankopen, Els stond in de winkel. Het was de ideale combinatie. We boerden ook goed. Onze klanten kwamen en keerden terug, we hadden een vast en trouw cliënteel. Er was dus geen commerciële of financiële reden om te stoppen. Maar de werken op de markt hebben het voor ons wel degelijk verpest. We hebben er geen zicht op hoe die gaan evolueren en dus kun je niets plannen. Er is een probleem met de parkeerplaatsen en met de toegankelijkheid tot onze winkel. Op die manier kun je niet verder werken zoals het hoort. We zijn te oud geworden om ons daar druk te moeten in maken en dus hebben we beslist om ermee te kappen. Dat doet pijn aan het hart, maar we overleven het wel. Ik ga me bezighouden met het verbouwen van ons huis en met mijn kleinkinderen. En ik was ooit een fervent visser, ik denk dat de tijd is gekomen om die hobby weer helemaal op te nemen. We zoeken ook naar een overnemer maar dat gaat niet lukken zolang de werken op de markt duren. Potentieel is er alleszins wel voor een zaak als de onze, dat bewijzen we al veertig jaar.”