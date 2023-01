Groen-raadslid wil volksraadpleging over bestemming De Meire: “Misschien willen inwoners liever recreatie dan een bedrijventerrein?”

GavereOppositieraadslid Jef Vermaere (Groen) wil dat de gemeente een volksraadpleging organiseert om de bestemming te bepalen van De Meire. Voorzien is, dat het een bedrijventerrein wordt. “Maar dat is achterhaald”, vindt Vermaere zelf.

Het Ruimtelijk Uitvoeringslan (RUP) “bedrijventerrein De Meire” is al goedgekeurd in 2008.

“Maar vijftien jaar later is de situatie wel veranderd”, merkt oppositieraadslid Jef Vermaere (Groen) op. “De omgeving van deze site, Stationsstraat en Steenweg in Asper, heeft nu al te lijden onder grote mobiliteitsdruk en verkeersoverlast. Een bijkomend bedrijventerrein zal dat euvel nog doen toenemen. De mobiliteitsstudie van 15 jaar geleden is duidelijk door de feiten achterhaald. De toegenomen bebouwing, een aantal nieuwe verkavelingen en voortschrijdende appartementisering deden de al hoge bevolkingsdichtheid in Asper nog verder toenemen”, aldus Vermaere.

Liever recreatie?

Hij ziet voor De Meire een andere bestemming. “De combinatie van verloren gegane open ruimte en bevolkingsaangroei veroorzaakt een acute nood aan groenvoorziening en recreatiemogelijkheden. De Meire komt qua ligging en oppervlakte in aanmerking om die behoefte in te vullen. De site ligt immers vlakbij de Scheldevallei, bevat nu al enkele ecologisch behartenswaardige biotopen en is bovendien niet vrij van overstromingsrisico, wat ze nog minder geschikt maakt als bedrijventerrein”, vindt Vermaere.

Bevolking raadplegen

Volgens het oppositieraadslid stelt zich de vraag of Gavere bereid is om het ecologische belang en de zorg om klimaat en leefbare omgeving sterker te laten doorwegen dan het eventuele economische nut van een bijkomend bedrijventerrein. “Kan de directe omgeving, die nu al zwaar gebukt gaat onder de verkeersoverlast, een nieuw bedrijventerrein aan, bovenop de nabijgelegen industriezone Legen Heirweg? Sluit een herbestemming naar een rustige groene long met zachte recreatie in open lucht niet beter aan bij het ambitieus klimaatplan van de gemeente, dat onze gemeenteraad unaniem heeft goedgekeurd?” Bedenkt Vermaere.



Naar gemeenteraad

Het zijn volgens hem vragen, waarmee het gemeentebestuur naar de bevolking moet. Op de komende gemeenteraad stelt het oppositieraadslid het bestuur voor om over De Meire een echte volksraadpleging te organiseren.

“Wettelijk is dat perfect mogelijk”, merkt Vermaere op. “Elke gemeente kan volgens het Decreet Lokaal Bestuur de nodige initiatieven opzetten om de participatie met de inwoners te bevorderen. De gemeentelijke volksraadpleging is een instrument bij uitstek om die opdracht waar te maken”, besluit Vermaere.

