Gezinsbond Gavere serveert nieuwjaarsontbijt

Het nieuwjaarsonbijt vindt plaats in zaal Den Oever aan de Kloosterstraat in Gavere. Het gezellige ontbijt is een leuke manier om het nieuwe jaar te beginnen en om samen te komen met familie en vrienden. Het kost 15 euro om deel te nemen, maar voor kinderen tot 6 jaar betaal je slechts 2 euro en een ontbijt kinderen van 6-12 jaar kost 8 euro. Het nodig is om je vooraf in te schrijven. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur van de Gezinsbond Gavere en via de website van de organisatie: grootgavere.gezinsbond.be.