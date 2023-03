Gemeente zoekt uitbater voor horecazaak in nieuwe sporthal

Afgesprongen

“Er waren al een hele tijd constructieve gesprekken met een lokale ondernemer, maar uiteindelijk zijn die in alle vriendschap afgesloten omdat zijn en onze visie op het concept te veel verschilden”, zegt burgemeester Denis Dierick. “Het is een onverwachte omstandigheid, maar wel één waar we lessen uit trekken”, zegt Dierick. “We hebben van in het begin gezegd dat we het heel belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt in de horecazaak: de sporters die na hun training nog willen blijven ‘plakken’, de wandelaars en fietsers die graag eens verpozen tijdens hun uitstap, de inwoners of bezoekers die uit gemak een kleinigheidje komen eten. Daarom hebben we de leidraad voor de kandidaten nog wat aangepast, zodat ze iets meer richting hebben om hun concept uit te werken”, legt Dierick de aanpassing uit.