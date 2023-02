Gemeente zoekt hoofdmonitor voor Speelpleinwerking Hupsaflup

Zottegem Nieuwe fietsen­stal­ling en stijgende cijfers fietsdeel­sys­teem: “Fietsen in Zottegem zit in de lift“

Zottegem zet sterk in op duurzame mobiliteit. Een nieuwe fietsenstalling in de Nijverheidsstraat en stijgende gebruikscijfers van het fietsdeelsysteem Blue-bike zijn daar mooie getuigen van. “Van Zottegem een fietsvriendelijke stad maken, is een prioriteit", zegt schepen van Mobiliteit Cynthia Van den Steen (N-VA). Wij vroegen de cijfers over het fietsverbruik op.