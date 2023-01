Gemeente zoekt de meest verdienstelijke sportfiguren van het jaar

Wie leverde in 2022 een bijzondere sportprestatie of zette zich mateloos in voor het Gaverse sportleven? Sportprijzen zijn voorzien voor beste sportvrouw, sportman en sportploeg, de beste g-sporter of sporter met een beperking, de sportbelofte (beste atleet tot en met 16 jaar) en de sportverdienste, een prijs voor wie zich al jaren op één of andere manier met heel veel energie inzet voor een Gaverse club, als sporter, bestuurslid, organisator, medewerker, terreinverzorger of trainer.

Inwoners van de gemeente kunnen hun favorieten nomineren. Dat gebeurt ten laatste op 1 februari via een formulier dat te downloaden is via de gemeentelijke website www.gavere.be. Het is ook verkrijgbaar bij de gemeentelijk sportdienst in De Poort, Markt 1 in Gavere.