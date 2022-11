Gemeente huldigt Gezinsbond Gavere voor 100ste verjaardag

“Dat onze vereniging 100 jaar bestaat, hebben we al uitgebreid gevierd op ons eeuwfeest op 11 september. We zetten toen alle kinderen en gezinnen van Gavere in de bloemetjes en organiseerden een openluchtfeest voor groot en klein”, vertelt voorzitster Sandra Moeykens.

“Dat ook Gemeente Gavere de inzet van de Gezinsbond voor de gezinnen weet te appreciëren, is voor ons als bestuur deugddoend en het voelt als een schouderklopje om ons verder te blijven inspannen”, aldus Moeykens. Ze grijpt het verjaardagsfeest aan om een oproep te doen. “We zien helaas dat er alsmaar minder mensen zich als vrijwilliger engageren. We zijn altijd op zoek naar helpende handen, losse medewerkers of vaste bestuursleden”, laat ze weten.

Meer info: gezinsbondgavere@gmail.com.