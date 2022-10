Gemeente herziet parkeerregeling in centrum

Een half uur gratis parkeren is mogelijk in de gele, zogenaamde ‘shop&go’-zone. Die omvat 18 parkeerplaatsen op de Markt (8 plaatsen), Onderstraat (3), Scheldestraat (2), Molenstraat (5) en Parking BIB (2 parkeerplaatsen). Hier geldt geen bewonersparkeren.

54 parkeerplaatsen vallen in de rode zone op de Markt (32 plaatsen) en Warandeklim (22 nog te realiseren plaatsen). Daar mogen auto’s maximaal een uur gratis parkeren. Van maandag tot zaterdag is dat tussen 9 en 12 en tussen 14 en 20 uur. Op zon- en feestdagen is dit parkeeregime van kracht van 9 tot 12 uur. Ook hier is er geen bewonerparkeren. De blauwe zone is de grooste: ze omvat ongeveer 230 parekeerplaatsen in de Nieuwstraat (6 plaatsen), Onderstraat (37), Scheldestraat (21), Broeckstraat (16), Kasteeldreef (25), Molenstraat (34), Kloosterstraat (19), Weverij (31), Parking BIB (29), parking Burchtweg (13). De maximale parkeerduur bedraagt er 2 uur mits gebruikt van een parkeerschijf. Hier is ook een bewonerskaart geldig. De nieuwe reglementering gaat van kracht op 1 januari 2013.