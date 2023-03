Gemeente Gavere en Uilenspel op zoek naar vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding

Rock Zottegem duurt drie dagen en wordt groter dan ooit

Rock Zottegem wordt een XL-versie met een extra festivaldag op zondag. Vandaag knalt het Oost-Vlaamse festival de eerste namen de wereld in. “Op vrijdag 7 juli zakken Goldband, Soulfly en Wolfmother af naar Zottegem. Op zaterdag 8 juli is het de beurt aan Zwangere Guy en Two Door Cinema Club", kondigt organisator Kurt De Loor aan.