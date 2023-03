Gemeente dient klacht in tegen Groen-kandidaat die vals gerucht over fraude verspreidt “Waar gaan we naartoe als iedereen zomaar gratuite verdachtmakingen kan posten?”

De gemeente Gavere onderneemt juridische stappen tegen een kandidaat van de partij Groen. De man had woensdagochtend op sociale media geïnsinueerd een ambtenaar is ontslagen wegens fraude. “Volkomen uit de lucht gegrepen, maar wel schadelijk voor ons imago”, reageert burgemeester Denis Dierick furieus.

“Fictie of waarheid? Wat is er gebeurd op de dienst stedenbouw in de gemeente Gavere? Ies met onmiddellijk ontslag en fraude… En als dat zo is, heeft dit dan een impact op andere dossiers? Zal de gemeente nog transparant reageren? Of zijn het indianenverhalen?”, staat in het bericht dat woensdagochend verscheen op de Facebookpagina “Asper: mobiliteit. Het is geplaatst door de beheerder van de facebookgroep, die ondertekent met WA RD. Het gaat om Ward Van Nieuwenbergh. Hij is actief in de partij Groen in Gavere, waarvoor hij bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen op de lijst stond, maar niet verkozen werd.

Lef

Burgemeester Denis Dierick tilt bijzonder zwaar aan het bericht. “Omdat er niets van aan is. Er zijn hier helemaal geen verdenkingen tegenover een ambtenaar, laat staan dat er sprake zou zijn van een onderzoek”, zegt Dierick stellig. “Wij vielen hier in het gemeentehuis bijna van onze stoel toen we dit lazen.

Waar haalt die man dit en vooral: vanwaar het lef om dit soort beschuldigingen zomaar te posten op sociale media? Dit is lasterlijk en is heel hard aangekomen bij onze mensen die elke dag in de weer zijn om het beste van zichzelf te geven”, bedenkt de burgemeester. “Dit krijgt een juridisch staartje. We hebben al een melding gemaakt bij de politie en zullen een klacht indienen. Het kan toch niet doet iedereen, en zeker ieman die zelf met politiek bezig is, zomaar gratuite verdachtmaking de wereld kan insturen”, kondigt de burgemeester aan.

Mea culpa

“Het is info van los van elkaar staande bronnen”, verdedigt Ward Van Nieuwenbergh woensdagnamiddag. Maar drie uur later bindt hij weer in. “Blijkbaar een kwakkel die onterecht de ronde doet en ik onvoldoende gecheckt heb. Het bericht is intussen offline gehaald. Mea culpa”, laat hij ons woensdagavond iets voor zes uur weten.

