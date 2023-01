Gaverlingen kunnen vanaf nu naam voor gloednieuw sportcomplex voorstellen

Een voorstel indienen kan via het digitaal participatieplatform van de gemeente: ikdenkmee.gavere.be. De naam voor het nieuwe sportcomplex moet in de brede zin verband houden met Gavere zelf, bijvoorbeeld met het uitzicht, het karakter of de karakteristieke eigenschappen van de gemeente: landelijk, groen, de aanwezigheid van de Schelde, gezelligheid, bruisend, toerisme, …

Wie een voorstel indient, kan in het online formulier toelichten waarom hij of zij voor deze naam koos.