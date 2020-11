Frituuruitbaatster (67) zwaar onder de indruk na gewapende overval in Gavere: “Met revolver tegen mijn hoofd de hele dagomzet moeten afgeven”

Gent Grafschen­nis

13 november In november herdenken we onze overledenen. In het begin van de maand eren we onze eigen dierbaren en op 11 november de slachtoffers van WOI. Zelf hou ik er niet van om de Allerheiligen-drukte te trotseren, maar ik kan wel genieten van de serene sfeer op een kerkhof. Vorig jaar bezocht ik met mijn dochters de grote monumentale begraafplaats van Milaan. Ik had me aan enigszins begrijpelijk gezeur verwacht van 2 pubermeisjes — die in dé Europese shoppingstad met hun pa mee moesten naar een kerkhof — maar ook zij vergaapten zich aan de architecturale pracht. Thuis hebben we met vooral Campo Santo en de Westerbegraafplaats ook enkele fraaie begraafplaatsen. Ik werd dan ook overvallen door ongeloof en kwaadheid toen ik deze week las dat Luk De Bruyker, onze Pierke Pierlala, het graf van zijn vader moet aanpassen omdat het te hoog is. Luk bouwde zelf een houten zerk met een kruis en touwen als liefdevolle verwijzing naar zijn vaders geloof en het feit dat de man Luks poppenkasten bouwde. Luk, die nochtans bij een begrafenisondernemer had geïnformeerd naar de toegelaten grondmaten, kreeg van de stad een aangetekend schrijven met de boodschap dat hij zijn constructie moet verlagen. En als hij het niet doet, dan zal de stad zelf ingrijpen. Of de stad in het schrijven nog ergens condoleances uitgesproken heeft, is niet geweten. Dat er gedreigd wordt met gereglementeerde grafschennis, wel. Op de Westerbegraafplaats zijn er heel wat hogere zerken maar die zijn eigendom van rijkere families. In Gent moet men dus zelfs in de dood zijn plaats op de sociale ladder kennen. Luk hoopt dat de bevoegde schepen Mieke Van Hecke een uitzondering zal toestaan. Het zou mooi zijn mocht zij als afscheid van haar ambt de menselijkheid laten zegevieren op de typisch Gentse regelneverij.