Dief steelt fiets uit tuinhuis

Oudenaarde Geert De Weyer in de bib over vrouwen in de strip: van onderdrukt tot oversekst

Waarom mochten enkel lelijke vrouwen in strips verschijnen en waarom kreeg Peyo ruzie met zijn vrouw toen hij De Smurfen in het leven riep? Het zijn maar enkele vragen waarop Geert De Weyer binnenkort het antwoord geeft in de bib van Oudenaarde.

28 november