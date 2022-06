Diabetespatiënt John Monsecour (58) beklimt Alpencol Galibier

Bewijzen dat je ook als diabetspatiënt in staat bent om grote sportieve uitdagingen aan gaan , dat was wat de Cycling4diabetes-team voor ogen had.

John Monsecour uit Asper legde samen met 16 andere leden van de organisatie met de fiets een tocht van 900 kilometer af met als apotheose de beklimming van de Galibier in Valloire, Frankrijk.

“Het was een lastige onderneming, maar we waren goed voorbereid. De 6daagse tocht was uiteindelijk een succes over de ganse lijn. Voor mij was het een once-in-a-lifetime mooi avontuur”, blikt John terug.