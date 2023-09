De Kolibrie tilt feestelijk schooljaarstart over het weekend

Natacha Bauwens (54), de beste ICT-leerkracht van de regio, ruilt computer­klas voor directiebu­reau: “Na 23 jaar uit mijn comfortzo­ne voor een nieuwe uitdaging”

Natacha Bauwens (54) die in het GO! atheneum Oudenaarde de afdeling informaticabeheer wist uit te bouwen tot de best gereputeerde in de regio, trekt de deur van haar computerklas achter zich dicht en zet op de eerste schooldag een andere computer aan: ze wordt adjunct-directeur van de school. “Ik heb leerlingen altijd uitgedaagd om almaar straffere dingen te doen en laat me nu ook graag zelf uitdagen”, bedenkt ze.