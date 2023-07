Buien met regen, maar soms ook zon in Gavere vandaag

Kwintie Kermesse in Asper: schietstui­ve­ren en meezingen met Salim Seghers

Het Carlos Dierickxplein in Asper vormt dit jaar het decor voor het Oost-Vlaams Kampioenschap schietstuiveren. Daarmee bijt het schietstuiverkampioenschap ook de spits af van Kwintie Kermesse. “Dat we de kermis in Asper dit jaar kunnen openen met een kampioenschap vinden we een absolute meerwaarde”, bedenkt Filip De Bock, een van de sterkhouders achter Kwintie Kermesse. Verder staat Vlaams charmezanger Salim Seghers op de affiche en houdt Asper ook de traditie van de paardenommegangen in eer.