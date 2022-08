Breydel gooit de deuren open voor Toer Lekker Oost-Vlaams

wielrennen profs Victor Campe­naerts wint Tour of Leuven: “Als geen ander kende ik het parcours”

Victor Campenaerts heeft met veel bravoure de Tour of Leuven op zijn palmares bijgeschreven. Voorheen ging de koers door het leven als de Grote Prijs Jef Scherens. Nieuwe naam of niet? Feit is dat de massa present was in de Leuvense binnenstad en een prachtige wedstrijd voorgeschoteld kreeg.

7 augustus