Brandweer zoekt naar auto die in Gavere de Schelde is ingedoken

Een schippersvrouw zag hoe een auto vanuit de Legen Heirweg aan vrij hoge snelheid kwam aangereden en recht de rivier indook. De brandweer zet verschillende duikteams in om te auto te localiseren. Dat is een heel moeilijk klus, omdat de zichtbaarheid in de rivier nihil is. Er zit op de rivier ook vrij veel stroming, waardoor de auto al een eind kan verder gedreven zijn. Een boot met een sonarinstallatie is intussen gevraagd om bij de zoekactie te helpen.

Volgens getuigen was in de auto alleen een chauffeur aanwezig.