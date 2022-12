Betrapte inbrekers slaan op de vlucht in Gavere

Oudenaarde Nieuw Centrum Ronde van Vlaanderen in kapel Maagdenda­le mag 6 miljoen euro kosten en moet in 2028 klaar zijn: “Dit wordt mekka van het sportief fietstoe­ris­me in Vlaanderen”

Zes miljoen euro: dat is het budget dat de Vlaamse Regering via Toerisme Vlaanderen aan het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) toekent voor de realisatie van de nieuwe Cycling in Flanders wielerhub. Die komt, zoals bekend, in de kapel Maagdendale in Oudenaarde en zou in 2028 klaar moeten zijn.

