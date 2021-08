Betrapte inbreker gevat na achtervolging met politiehelikopter in Gavere

Gent De Kijk van Kurt: “Muizenis­sen in Ledeberg”

11 augustus Als ik u vraag of u het verschil kent tussen ratten en muizen, dan komt u waarschijnlijk net zoals ik niet verder dan ‘de ene soort is groter dan de andere.’ In Ledeberg weten ze sinds kort wel beter. Enkele straten aldaar worden al 2 maanden geteisterd door een muizenplaag. Van het stadsbestuur krijgen de bewoners te horen dat de stadsverdelger enkel is opgeleid om ratten om zeep te helpen. Op muizen uitroeien is men in Gent niet getraind. Ik vraag me af of dat komt omdat een muis niet sterft van rattenvergif (weet ik veel) of dat de mazen van het net van onze stedelijke rattenvangers muis-doorlatend zijn. Hoe dan ook, in Ledeberg blijven de diertjes lustig knagen, hun gevoeg doen en kweken als konijnen. En ziektes verspreiden natuurlijk. U zou kunnen denken dat men in Gent geleerd heeft van wat er zich twee jaar geleden in Wuhan heeft voorgedaan, maar dan denkt u verkeerd. Voor wie het nieuws al enkele jaren niet volgt, geef ik mee dat in die Chinese miljoenenstad vleermuizen – muizen met vleugeltjes – in geen tijd een virus hebben verspreid dat in nog minder tijd de hele wereld heeft platgelegd en miljoenen mensen heeft ziek gemaakt of erger. In Ledeberg kan het probleem opgelost worden door een gespecialiseerde firma. Hun offerte kwam op een goeie 4.500 euro. In Wuhan zouden ze met plezier betaald hebben. In Gent wijzen de stad, Farys en De Lijn - wiens werkzaamheden voor de muizenplaag zouden hebben gezorgd - naar elkaar om die rekening voor zich te nemen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de muizen al lang uit de agglomeratie zouden verdreven zijn, mochten ze zich met oude dieselwagentjes verplaatsen. Hoe dan ook, de Ledebergenaars en hun muizenplaag blijken het stadsbestuur voorlopig niet in het minst te interesseren. Dat zou in een verkiezingsjaar misschien anders zijn geweest.