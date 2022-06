Begeleide wandeling op het Veerkrachtpad

Het Veerkrachtpad op domein Borgwal in Vurste (Gavere) is er voor iedereen die even een pauze wil nemen van het dagelijkse leven. De wandeling is niet alleen gezond voor je lichaam, maar helpt je ook om mentaal te ontspannen. Langs de wandelroute vind je oefeningen die je helpen om mentaal fitter te worden. Het pad laat je bovendien intens genieten van de omgeving en laat je proeven van een natuurervaring in een veilige en bosrijke omgeving. De wandeling is 2 km lang en gaat door op zondag 12 juni van 14 tot 16 uur. De wandeling vertrekt aan Domein Borgwal op Leenstraat 31-35 in Vurste (Gavere). Meer informatie vind je hier.