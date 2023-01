Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Gavere nog geld kan afhalen

Zottegem Innerwheel Zottegem schenkt ook in 2023 rollend materiaal en voeding aan Lichtpunt: “Vraag naar voedselpak­ket­ten blijft stijgen”

Hartverwarmend en broodnodig: reeds meer dan 25 jaar verdeelt Lichtpunt voedselpakketten in Zottegem. Met deze voedselhulp wil de vzw de meest kwetsbaren in de samenleving ondersteunen. Inner Wheel Zottegem draagt graag haar steentje bij. “Ook dit jaar blijven we steun bieden", zegt voorzitter Kirsten Colpaert.

5 januari