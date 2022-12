Automobilist met glaasje op rijdt tegen boom

Oudenaarde Gewezen garagehou­der komt met oplossing voor wie tijdelijke opslagruim­te nodig heeft: “Boxen van 2 tot 200 vierkante meter”

Voor wie tijdelijk ruimte te kort komt om koopwaar, meubelen, hobbyspullen of andere spullen onder te brengen, komen Harry Vandenabeele en zonen Maxime en Henri in Oudenaarde met de oplossing. In een beveiligde ruimte verhuurt hun bedrijfje T-Box Self Storage opbergboxen vanaf 2 vierkante meter. “Oudenaarde is een pilootproject: we willen dit concept ook naar andere steden brengen", klinkt het ambitieus.

