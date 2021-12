Arm en andere lichaamsdelen gevonden op jaagpad langs Schelde in Vurste: “Aanwijzingen dat menselijke resten door dieren aan land getrokken zijn”

VursteDe menselijke arm die een voorbijganger bij het jaagpad langs de Schelde in Vurste heeft aangetroffen, is vermoedelijk afkomstig van een lichaam dat was aangespoeld. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter. In de buurt zijn ook andere lichaamsdelen aangetroffen. Het is nog onduidelijk aan wie de stoffelijke resten toebehoren.

De macabere vondst dateert van 3 december. Een voorbijganger vond een afgerukte arm naast het jaagpad langs de Schelde. Het lichaamsdeel was aangevreten door dieren, waardoor speurders meteen aannamen dat het door een vos of ander wild dier van ergens anders was meegenomen. In de onmiddellijke omgeving zijn nog meer stoffelijke resten gevonden, maar de rest van het lichaam is nog nergens aangetroffen.

Fransman of verkeersslachtoffer uit Merelbeke?

Het is voorlopig een mysterie van wie de gevonden lichaamsdelen zijn. Speurders onderzoeken verschillende pistes. Eén gaat richting een man uit de Noord-Franse stad Tourcoing, die al maanden vermist is en zich vermoedelijk in ons land bevond op het moment van zijn verdwijning.

Ook een verband met een dodelijk verkeersongeval in de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 november op de E40 in Merelbeke, waarbij een man verschillende keren is aangereden, is even voor mogelijk gehouden. De jongeman zou te voet op de snelweg gekomen zijn om zijn weggelopen hond achterna te lopen. Zijn stoffelijk overschot is toen nooit helemaal teruggevonden.

Quote Een wetsdokter die de menselijke arm heeft onderzocht, komt tot de bevinding dat dit lichaams­deel eerst in het water moet hebben gelegen. Er zijn ook aanwijzin­gen dat het lichaams­deel door dieren aan land getrokken werd. Parket Oost-Vlaanderen

“Intussen vermoeden we dat die piste eerder onwaarschijnlijk is”, zegt het parket Oost-Vlaanderen vandaag. “Een wetsdokter die de menselijke arm heeft onderzocht, komt tot de bevinding dat dit lichaamsdeel eerst in het water moet hebben gelegen. Sporen op de arm zijn vermoedelijk veroorzaakt door de schroef van een boot, maar na het tijdstip van het overlijden. Er zijn ook aanwijzingen dat het lichaamsdeel door dieren aan land getrokken werd”, luidt het. Speurders doen voor hun verder onderzoek op de het Disaster Victim Identification (DVI), dat gespecialiseerd is in de identificatie van slachtoffers. Speurders doen ook een beroep op de Cel Vermiste Personen. Op de stoffelijke resten gebeurt DNA-onderzoek en dan wordt er gekeken of er een match is met personen die in de database van de Cel zijn opgenomen.

Pas na dat onderzoek zal vermoedelijk kunnen blijken, hoe het lichaam in de Schelde is terechtgekomen. In afwachting sluiten politie en parket ook niet uit, dat het om een of misdaad gaat.

LEES OOK: