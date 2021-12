Arm en andere lichaamsdelen gevonden in weide langs Schelde in Vurste

Beveren/Gavere Dierencen­trum Waasland bekommert zich om 26 verwaar­loos­de honden: “En nu proberen voor elk dier een goede thuis te vinden”

Het is alle hens aan dek bij Dierencentrum Waasland nadat er donderdag in één klap 26 zwaar verwaarloosde honden werden binnengebracht. De dieren werden in beslag genomen bij een gezin in Gavere waar ze samen met 24 andere honden in schrijnende omstandigheden opeen zaten gepakt. “Sommige zijn er erg aan toe maar ze zullen er allemaal bovenop komen”, maakt Brigitte De Baere van het asiel zich sterk.

