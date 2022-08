Alle leerlingen van GBS De Vierklaver mogen dit schooljaar dan toch in Vurste les blijven volgen

Het schooltje in Vurste is wat men kleinschalig noemt. Er zijn vandaag in totaal 27 leerlingen, verspreid over zes leerjaren en drie leerkrachten. Er wordt gewerkt met graadklassen: de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zitten samen, net zoals die van het derde en vierde een klas vormen en die van het vijfde en zesde. Schepen van Onderwijs Peter Declercq (OpenVLD-VOG): “Tijdens de zomervakantie hebben negen leerlingen zich uitgeschreven. Dat is veel voor een kleine school. Bovendien is de leerkracht van de tweede graad, het derde en het vierde leerjaar dus, wegens ziekte afwezig en werd er nog geen vervanging gevonden. Op dit ogenblik zijn er in de eerste graad 8 leerlingen, waarvan 2 in het eerste leerjaar. In de tweede graad tellen we 6 kinderen waarvan 1 in het derde leerjaar. Dat is weinig. Daarom hadden we beslist om die in totaal 14 kinderen in de hoofdschool in Gavere te laten les volgen. De leerlingen van de derde graad konden wel in Vurste blijven en hier hun lagere school afmaken. We wilden wel de procedure starten om de school in Vurste te sluiten. Organisatorisch en pedagogisch is dit immers niet zoals het hoort. Maar de ouders hebben er anders over beslist op de bijeenkomst die we op dinsdagavond hebben gehouden. Ik begrijp ook de gevoeligheid van het dossier en we hadden het ook liever anders gezien. Kleinschalig is mooi maar het mag ook niet te klein worden. Je moet minstens 23 leerlingen hebben om te mogen blijven bestaan. De leerkrachten en ouders gaan er nu alles aan doen om het het aantal leerlingen op te krikken. We zullen zien wat het komende jaar brengt.”