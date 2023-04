Zwerkbalgame van Harry Potter op komst: bekijk de eerste beelden

Videogames Vijf kleinere games die minstens een paar avonden van je tijd waard zijn

De komende weken en maanden mogen we ons aan nieuwe tijdslurpende videogamekleppers als ‘Star Wars Jedi: Survivor’, ‘Redfall’, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, ‘Street Fighter 6’ en ‘Diablo IV’ verwachten. Maar voordat die explosie van blockbustergeweld losbarst, stellen we eerst nog deze vijf kleinere toppers aan je voor.