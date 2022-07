Zo werk je het slimste je stapel nog-niet-gespeelde videogames weg

1. Kies je tijdstip

Dat we precies begin juli met dit verhaal komen, is natuurlijk absoluut geen toeval: tijdens de zomermaanden komen er traditioneel zo goed als geen nieuwe videogames uit. Van nu tot pakweg de twee laatste weken van augustus (want met ‘Saints Row’ op 23 augustus begint het nieuwe najaarsseizoen dit jaar vroeg) heb je alle tijd om even terug te kijken naar al die games die je al in je bezit hebt, en diegene daaruit te halen die ernaar smachten om eindelijk te worden gespeeld. Een andere periode die zich goed leent tot ‘backlog time’ is het begin van het jaar, tot laat ons zeggen half februari, wanneer je de eindejaarsgames hebt doorgespeeld en het traditioneel nog wel even wachten is op nieuwe releases.

2. Breng ze samen

Wanneer je er echt op mikt om de stapel wat kleiner te maken, moet je ‘m eerst voor je zien. Breng je achterstallige games dus samen. Heb je ze nog fysiek gekocht? Stapel ze gewoon ergens op, zodat je de berg al spelend kunt zien slinken. Of maak een Steam-lijst, laad ze alvast voor in de interface van je console, tik ze weg in een Excel-bestand, noteer ze op een velletje papier: zolang je maar een overzicht hebt.

3. Hou het plezant

Voordat we gericht gaan werken: pik eerst de games eruit waarin je absoluut nù zin hebt. Je hebt per slot van rekening vakantie, en gamen moet leuk zijn (of tenminste betekenisvol entertainment hebben geleverd). Doe dus je favorieten eerst. Met een beetje geluk werk je zo het merendeel van je stapel puur op intuïtie af. Al is dat ‘afwerken’ natuurlijk niet je belangrijkste drijfveer. Regel één blijft: het moet leuk blijven. Stop dus ook wanneer een van je games niet zo plezierig blijkt te zijn als je dacht. Kan gebeuren. Gewoon wegleggen en een volgende van de stapel halen.

Volledig scherm Website Howlongtobeat.com. © RV

4. Schat de tijd in

Ondergetekende eindigt ieder jaar eind november met een klein stapeltje games die hij doorheen het jaar niet heeft moeten recenseren, maar die naar zijn aanvoelen wel de moeite waard zijn om doorgespeeld te hebben. Wat hij dan om te beginnen doet is proberen in te schatten hoeveel uur dat in beslag zal nemen. De website Howlongtobeat is, wat dat betreft, een prima tool: spelers delen er hun speeltijd voor alle games op, met een verdeling tussen alleen de campagne (als de game singleplayer is), de campagne plus wat zijmissies, en een ‘completionist’-optie voor wanneer je echt wordt gepakt door de game in kwestie. Zo schat je ook ongeveer in hoeveel uren je in totaal nodig zult hebben om die volledige backlog weg te spelen. Wel opgelet: de speeltijd op Howlongtobeat is een gemiddelde. Ik merk dat ik altijd twee tot vijf uur méér tijd nodig heb om erdoor te geraken. Bouw dus een marge in.

Volledig scherm Voor games als 'Elden Ring' moet je toch een uur of honderd veil hebben. © Bandai Namco

5. Wissel klein en groot af

En dan is het gewoon kwestie van de uren rustig te laten wegtikken, uur per uur en game per game. Heel wat spelers zullen de neiging hebben om eerst alle kleine indiegames van 3 uur weg te strepen en daarna pas aan ‘Elden Ring’ te beginnen, maar opgelet: die manier van werken geeft vooral een illusie van voortgang. Heel wat academische studies over ‘time management’ (want dat is wat we hier eigenlijk aan het doen zijn) zeggen dat kleine taken voorrang geven je net minder productief maakt. Handiger is om éérst met zo’n grote game à la ‘Horizon: Forbidden West’ te beginnen, en daarna pas af te wisselen met een kortere game. En hou er rekening mee dat je wellicht nooit je stapel ongespeelde games zult wegwerken: al wat je in deze videogame-luwe tijden kunt doen, is hem tijdelijk wat kleiner maken.

