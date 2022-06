Zo werd Supermassive Games een keurmerk voor videogamehorror

In videogame ‘The Quarry’ komen negen oudere tieners tijdens een hete zomer samen in een verlaten steengroeve, waar al jaren zomerkampen worden georganiseerd, en waarover al wilde verhalen bestonden van eerdere zomers waarin er vreemde ongelukken waren gebeurd. Dat de jongelui na een erg vreemde gebeurtenis door de eigenaar van de kampplaats worden gesommeerd om zichzelf een nacht op te sluiten, helpt natuurlijk ook al niet. Maar wat doen ze vervolgens: partyyy! Tot natuurlijk de eerste slachtoffers vallen.

Volledig scherm Keuzes zijn het dragende gameplay-element in 'The Quarry'. © 2K Games

Spirituele opvolger

In ‘The Quarry’ bepaal je, samen met je medespelers die allemaal één of meerdere personages besturen, het lot van het negental door de beslissingen die je maakt: niet alleen welke ingrepen je doet, maar ook hoe snel je reageert is vaak een factor in hoe de gebeurtenissen zich ontplooien. Uiteindelijk kunnen er, aan het einde van de ongeveer tien uur dat de game duurt, 186 verschillende eindes zijn. In de meeste daarvan – of misschien wel allemaal – zijn er enkele van de jongelui op een vreselijke manier de pijp uitgegaan. Hersenweefsel zal over de vloer uitgespreid liggen, strottenhoofden zullen worden uitgerukt. Net als in ‘Until Dawn’, een game waarvoor ‘The Quarry’ volgens ontwikkelstudio Supermassive Games een spirituele opvolger is. ”Het is bijna zeven jaar geleden dat we onze laatste tienerhorrorgame hebben uitgebracht”, zegt Will Byles, gamedirector van het spel. “We hebben onszelf uitgedaagd om nog een extra charge te doen op gebied van onze interactieve verhalen, en de technologische sprongen die in de tussentijd zijn gemaakt te benutten.”

Volledig scherm De makers van 'The Quarry' trokken een aantal min of meer bekende acteurs aan voor hun game. Zoals David Arquette. © 2K Games

Altijd andere horror

Het is niet de gewoonte van Supermassive Games om terug te keren naar een bepaald horrorthema, zoals dat van de tienerslasherfilm in ‘The Quarry’. Toen ze in 2019 de eerste ‘Dark Pictures Anthology’-game op de markt bracht, had de in het Britse Guildford gevestigde gamestudio een veertigtal thema’s binnen het horrorgenre geïdentificeerd waarrond ze ooit nog eens een videogame konden maken. Sindsdien zijn er daar al heel wat van weggestreept. Eerst dus tienerslashers à la ‘Friday the 13th’ met ‘Until Dawn’, de PlayStation 4-game waarmee het in 2015 allemaal pas goed begon voor het gamehuis. Daarna volgden VR-zijstapjes ‘Until Dawn: Rush of Blood’ (ook weer het gebruikelijke slachtverhaal) en ‘The Inpatient’ (dat zich in een verrekt unheimlich psychiatrisch centrum in de jaren 50 afspeelde), in hetzelfde universum als ‘Until Dawn’.

Zie je de rode lijn al min of meer? Die werd nog wat strakker getrokken toen Supermassive Games zijn ‘Dark Pictures Anthology’-reeks aankondigde. Daar verschenen ondertussen al drie games in, met steeds een andere insteek binnen het brede horrorgenre. ‘Dark Pictures Anthology: Man of Medan’ (2019) bracht bijvoorbeeld een verhaal over een spookschip. Opvolger ‘Little Hope’ (2020) combineerde maar liefst drié subgenres: dat van het spookdorp vol rare snuiters, een doppelgängermysterie, en New England-hekserijhorror (want de gebeurtenissen spelen zich af in de Amerikaanse staat Massachusetts). ‘House of Ashes’, tot slot, was te vergelijken met films als ‘The Descent’ of ‘Aliens’: een op zich weerbare groep volwassenen krijgt ineens in duistere grotten een eeuwenoude, monsterlijke vijand tegenover zich. En met ‘The Quarry’ maken ze dus een kleine cirkelbeweging, met opnieuw tienerslashergeweld, maar er zitten ook weer elementen van andere subgenres van horror in vervat (welke dat zijn kunnen we natuurlijk niet vertellen om spoilers te voorkomen).

Volledig scherm Een groot deel van 'The Quarry' speelt zich af in duistere omgevingen, dus speel de game bij voorkeur met de gordijnen dicht. © 2K Games

Menselijke element

Er bestaan veel scarier horrorgames dan de titels die het 250-koppige Supermassive Games al op de markt heeft gebracht. Ook zit er nauwelijks gameplay in waarvoor veel behendigheid nodig is: er valt niet te schieten zoals in een ‘Resident Evil’, bijvoorbeeld. De game-actie draait rond zogeheten quicktime-events (gewoon tijdig een bepaalde knop indrukken), en de spanning wordt eerder opgebouwd met technieken uit de film dan door middel van gameplay.

“Dat trage vertelritme is iets waarin we met onze games een verschil proberen te maken ten opzichte van andere horrortitels”, vertelde Tom Heaton, een van de creatieve krachten binnen de studio, ons ooit. “Er hoeft niet altijd een nieuw gevaar te schuilen achter iedere hoek die je passeert. We zijn meer voor de trage opbouw. We bouwen een wereld, en droppen je erin. Die hoeft ook niet volledig te worden geëxploreerd: bij momenten kun je zelfs tout court nauwelijks bewegen. We willen je angstniveau stilaan optrekken.”

Volledig scherm Je komt in een broeierige omgeving terecht: een steengroeve in de zomerse Amerikaanse staat New York. © 2K Games

‘Idioot, wat doe je nu?’

Niet toevallig draaien alle horrorgames van Supermassive rond een ensemblecast: het menselijke element staat altijd vooraan. “Horror gaat niet alleen maar om afgerukte ledematen en gutsend bloed: het gaat om mensen, vriendengroepen, families die in een vreselijke situatie worden geplaatst en daarop reageren”, zei producer Dan McDonald ons.

Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een centrale truc die door de games loopt: hun games laten spelers dezelfde domme, roekeloze beslissingen maken als personages in een horrorfilm. Zoals de jongeren in hun nieuwe titel ‘The Quarry’, die één na één de pijp uitgaan, ook al weet de speler die hen bestuurt vaak wel beter. Maar die moet soms harde keuzes maken, vaak ook nog eens onder tijdsdruk.

“De scenarist van een horrorfilm kan de keuzes van zijn personages redelijk binair maken: de domste beslissingen, zoals de groep achterlaten en alleen een donker bos ingaan, zijn het interessantste voor de kijker”, zei Heaton. “Die luxe hebben wij natuurlijk niet: weinig spelers gaan de slechtste keuze nemen, en de beste - wanneer je die definieert zoals in een horrorfilm - levert meestal geen interessant vervolg voor het verhaal op. Dus moeten we extra incentives toevoegen aan iedere keuze waarvoor de game je zet. Het is misschien niet slim om alleen die duistere kelder te betreden, maar wat als je weet dat daar een wapen ligt? Er is meestal geen duidelijke ‘goeie’ en ‘slechte’ keuze: iedere keuze is gewoon lastig.”

Bekijk ook: