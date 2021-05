Zo levensecht worden wellicht alle gezichten in videogames

Metahuman Creator is een professionele toepassing voor gameontwikkelaars, en is niet beschikbaar voor het publiek, maar je kunt hem evengoed ‘spelen’. Dat merkten we toen we het ding onderwierpen aan een exclusieve test: het laat zich gewoon bedienen zoals de character creator, de beginfase van onlinespellen en roleplaying -games als Grand Theft Auto Online en Skyrim, met een menustructuur waarin je onder meer de huid, haartooi, ogen en lichaamshouding apart onder de loep kunt nemen, en schuifregelaars waarmee je bepaalde kenmerken naar eigen inzicht kunt bijspijkeren, tot in de meest idiote details toe. Het aantal mogelijkheden om de positie en vorm van de ogen aan te passen, is bijvoorbeeld zo goed als oneindig, en bij de miniemste aanpassing houdt de software rekening met de wetten van de gezichtssymetrie: als je het ene oog hoger trekt, zal het andere automatisch volgen.

Volledig scherm Het straffe is dat een gelaat met dit detailniveau, dankzij een slim systeem van 'presets' en schuifregelaars, op twee minuten tijd gemaakt is. © Epic Games

Deur opengezet

Het is niet onprettig om Metahuman Creator te gebruiken, ook als leek, maar het is een toepassing die gericht is op videogameontwikkelaars. Maar hoewel Metahuman Creator dus niet interessant is voor een breed publiek, houdt de ‘tool’ een niet onbelangrijke belofte in voor toekomstige games: het feit dat gezichten met dit detailniveau zonder al te veel poespas kunnen worden gecreëerd, zet de deur wagenwijd open voor spellen waarin gewoon àlle personages die in de spelwereld zitten – ook die digitale figuranten die gewoon op de hoek van de straat staan om de gamewereld wat levendiger te maken – dit detailniveau zullen hebben.

Het is een product van Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, dat voordat het bekend werd door die videogameklepper, vooral naam maakte als leverancier van ontwikkeltools voor andere gamemakers. De Unreal Engine, een van de twee vaakst gebruikte softwarepakketten die de fysica in 3D-games regelen, is bijvoorbeeld van hen. Maar toch zegt het bestaan van Metahuman Creator iets over de toekomst van gezichten in videogames: als het zo makkelijk is om een videogamepersonage met hyperrealistische gelaatstrekken te creëren, is het zeer waarschijnlijk dat gameontwikkelaars daar ook gebruik van zullen maken.

Volledig scherm De MetaHuman-gezichten hebben een detail waarvoor game-artiesten voorheen weken tijd nodig hadden. © Epic Games

Twee minuten werk

De typische aanpak bij dure videogameproducties is dat de gezichten van de hoofdpersonages met veel detail worden ‘geboetseerd’, deels via performance capturing van acteurs, deels via de noeste arbeid van visuele designers, die het gelaat millimeter per millimeter met de hand bouwen in speciale modelleersoftware. Met Metahuman Creator is dat een fluitje van een cent: we probeerden het ding zelf, en hadden op enkele minuten tijd een 3D-gelaatsmodel klaar dat zo in een videogame kan worden gestanst.

“Tot nu toe hadden heel gespecialiseerde teams weken of maanden nodig om slechts één hoogkwalitatieve ‘digitale mens’ te creëren”, zei Vladimir Mastilovic, directeur Digital Humans Technology bij Epic Games, onlangs in het Britse vakblad Edge. “Nu wordt dat massieve werk samengebald naar minuten. Dat is nieuw voor de hele videogame-industrie.”