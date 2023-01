Zo ging ‘The Last of Us’ van videogame naar tv-reeks

VideogamesBijna tien jaar na zijn release op de PlayStation 3 werd de ijzersterke videogame ‘The Last of Us’ geadapteerd tot een tv-reeks, die vanaf maandag op Streamz te zien zal zijn. Hoe verliep dat proces? Showrunners Craig Mazin en Neil Druckmann (die ook de game maakte) over waar ze de kiemen van hun verhaal vonden, en waarom ‘The Last of Us’ geen film maar een serie moest zijn.

Het jaar 2023 in de voormalige Verenigde Staten, twintig jaar nadat de geordende samenleving uit elkaar is gevallen. In een wereld waarin een geheimzinnige schimmel het grootste deel van de mensheid in een soort plantaardige zombies heeft veranderd, en bovendien een flink gedeelte van de overlevenden gewelddadige smeerlappen zijn geworden, moet smokkelaar Joel de veertienjarige Ellie veilig van Boston naar San Francisco brengen: ze blijkt namelijk immuun voor de vreselijke ziekte, en dat geeft hoop op een middel tegen de plaag. Tijdens de tocht ontwikkelen de twee een onwaarschijnlijke kameraadschap, deels gevoed door het feit dat Joels dochter twee decennia geleden, op ongeveer Ellies leeftijd, is overleden, en Ellie op haar beurt geen vaderfiguur meer heeft.

Volledig scherm Conceptbeeld uit de game. © PlayStation

Ziek volk

Als net voorgaande je bekend in de oren klinkt, dan is dat wellicht omdat je het herkent van de videogame ‘The Last of Us’. Die werd ondertussen ook geadapteerd tot een gelijknamige tv-reeks, met Pedro Pascal (bekend van ‘Narcos’ en ‘The Mandalorian’) en Bella Ramsey (vooral uit ‘Game of Thrones’). De creatieve krachten achter de reeks zijn Craig Mazin (wiens schitterende reeks ‘Chernobyl’ twee jaar geleden hoge ogen gooide) en Neil Druckmann, die ook de game bedacht.

“Ik had nochtans geen grote liefde voor het zombiegenre”, zegt Mazin. “Het is niet dat ik het niet leuk vind, maar ik was er nooit door geobsedeerd. Ik begrijp waarom mensen het idee van zombies leuk vinden; ze zijn een analogie voor zowat alles wat je wilt dat ze zijn, of dat nu consumentisme of sterfelijkheid is. Maar waar ik wel van hou en gefascineerd door ben, is de manier waarop ziekte onze menselijkheid kan verstoren en kan laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Wat ik zo leuk vond aan de ‘The Last of Us’-game was dat je vijanden zieke mensen waren. Het waren geen zombies. Terwijl we dit verhaal ontwikkelden, waren Neil en ik heel voorzichtig om die grens te blijven trekken tussen een zieke, geïnfecteerde persoon en een persoon die een monster was. Toen Neil de game maakte, baseerde hij het hele ding op wetenschap, wat ik briljant vond. Het idee van een cordyceps is écht: een schimmel doet deze dingen met levende organismen. Ze zijn gewoon nog niet bij de mensheid aangekomen. Nòg niet!”

Volledig scherm Pedro Pascal in de serie. © HBO

Cordy-wàt?

Een cordyceps is een schimmel die een levend wezen kan overwoekeren. In het echt kunnen dat soort organismen zoiets bijvoorbeeld bij insecten doen. Druckmann trok dat door naar mensen, en bingo: het idee achter ‘The Last of Us’ was geboren. “Schimmelinfecties die de hersenen van een organisme overnemen: ze bestaan in de natuur, en ze zijn mooi en gruwelijk tegelijk”, zegt Druckmann. Hij haalde het idee naar eigen zeggen rechtstreeks uit ‘Planet Earth’, een documentaireserie van de befaamde documaker David Attenborough. “Ik dacht meteen: ‘Waarom heeft nog niemand dit gebruikt als oorsprong voor een zombie-uitbraak?’”

Volledig scherm Bella Ramsey en Ana Torv in de serie. © HBO

Bijna een film

De bewerking van ‘The Last of Us’ had evengoed een film kunnen worden, biecht Druckmann op. “In mijn dwaasheid geloofde ik echt dat we deze ervaring in een twee uur durende film konden persen, maar dat mislukte. Het script was oké, maar het was te lang en verloor veel van de kracht die de game speciaal maakte.”

Pas toen hij aan de praat geraakte met Mazin kreeg het idee verder vorm om het uit te breiden tot een tv-reeks. “Het moést gewoon een tv-feuilleton worden”, zegt Mazin. “De schoonheid van ‘The Last of Us’ is niet de plot. Die plot is simpel: man neemt meisje mee door het hele land. Als je dat verhaal als een film wilt vertellen, zou het een reeks decorstukken en een handvol emotionele scènes zijn. Films kunnen prachtig zijn als het verhaal bij hen past. Wanneer het verhaal dat niet is, zijn films reductief en corrosief voor de schoonheid van wat je wilt vertellen. We hebben de manier gevonden om het verhaal precies te vertellen zoals het verteld moest worden. Die flexibiliteit bestaat in televisie en het tegenovergestelde van die flexibiliteit bestaat in films. Films zijn nog steeds een ongelooflijk rigide vorm waarbij je tussen de 80 minuten en drie uur moet landen. Dit verhaal zou dat nooit overleven.”

Volledig scherm Pedro Pascal en Ana Torv in de serie. © HBO

Vloek doorbreken

Sinds de late jaren tachtig zijn er al meer dan zestig verfilmingen van videogames geweest, en die gingen allemaal vies de mist in. Dat joeg Druckmann natuurlijk flink wat schrik aan. “Deze game betekent ontzettend veel voor mij: een slechte versie daarvan maken zou ik echt hartverscheurend hebben gevonden. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door die ‘videogamevloek’, waarbij videogames historisch gezien slecht werden vertaald naar passieve media. Waardoor bij veel mensen het idee is ontstaan dat videogames slecht verhalen vertellen. Ik wil dat mensen naar deze bewerking kijken en zeggen: ‘Wat? Dat was gebaseerd op een videogame?’ Dan gaan ze misschien ook eens op een andere manier kijken naar het bronmateriaal, en zien ze ook de waarde van videogames als medium in.”