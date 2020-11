Zo bracht ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ de Vikingtijd naar je console

1. Stelselmatige bezetting

Het land dat je als speler moet zien te veroveren in Assassin’s Creed Valhalla is het feodale Engeland, dat rond het jaar 875 uit zeven kleinere koninkrijken bestond, elk ook geleid door andere bevolkingsgroepen die zich op het eiland hadden gevestigd. Er was het Kent van de Juten. Het Northumbria, Mercia en Oost-Anglia van de Angelen. En in het zuiden waren er de Saksische koninkrijken Essex, Sussex en Wessex. Die moeten stelselmatig worden ingenomen door allianties aan te gaan met de lokale heersers.

“De Vikingheersers gingen daar meer en meer stukken van bezetten”, zegt Ryan Lavelle, professor middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Winchester, die als consultant optrad tijdens het design van de game. “De inwoners keken dat allemaal met lede ogen aan. Ze noemden de binnengevallen Vikings het ‘grote heidenenleger’. Het waren voorheen relatief kleine milities, van oorlogsheren die in het thuisland vaak op gespannen voet met elkaar leefden, en die hadden ontdekt dat ze veel meer macht zouden hebben als ze konden samenwerken.”

Volledig scherm Rivieren en kustlijnen kunnen worden doorkruist met een schip. © Ubisoft

2. Vrouwelijke krijgers

De vrouw speelde een belangrijke rol in de Vikingcultuur, en ook dat zul je merken in de game. Ze was bijvoorbeeld de baas in huis. “De man kwam thuis met de buit die hij had vergaard, maar dat gaf hem geen macht over zijn vrouw: zij beheerde alles”, zegt Lucie Malbos, professor middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Poitiers, die eveneens de designers van Ubisoft bijstond.”

Dat gaf de designers ook een mooie dynamiek voor de nederzetting die de speler moet beheren in de game, zegt level design director Philippe Bergeron. “Er zat een zekere poëzie in die Scandinavische volkeren, die we ook in de game hebben proberen te brengen. Het waren bruten, die vochten en plunderden, maar aan het einde van zo’n dag geweld plegen gingen ze weer gewoon terug naar de geborgenheid van vrouw en kinderen.”

Er zijn zelfs aanwijzingen dat er vrouwelijke krijgers waren onder de Noormannen. Eivor, het hoofdpersonage uit de game, kan naar keuze van de speler mannelijk of vrouwelijk zijn. “In het Zweedse Birka werd een Vikinggraf gevonden waarin het lichaam vrouwelijk was, maar het wel mee begraven was in strijduitrusting”, zegt Malbos. “Nu weten we natuurlijk erg weinig over de ideeën die in die tijd en in die cultuur heersten over gender: het zou kunnen dat het wel een vrouw was, maar zichzelf identificeerde als een man. Maar het laat in ieder geval zien dat er biologisch vrouwelijke krijgers moeten zijn geweest.”

3. Alle monumenten zitten erin

Net als de pyramiden van Gizeh in Assassin’s Creed Origins, of het Parthenon in het oude Griekenland van Assassin’s Creed Odyssey, ligt ook de wereld van Valhalla bezaaid met monumenten uit het tijdperk dat de game belicht. Zoals het Lindisfarne-klooster, dat in 793 als allereerste werd geplunderd door Vikingen. De rotsformatie Stonehenge in het zuiden van het land. De Muur van Hadrianus, een versterking die de Romeinen over de hele breedte van het land bouwden om invallen van noordelijke volkeren tegen te houden. De Seven Sisters, zeven tegen elkaar aanstaande krijtrotsen op de kustlijn in Sussex. Of het Forest of Dean ten westen van Londen.

De makers gebruikten een truc die ze al vanaf de eerste Assassin’s Creed hanteerden: de monumenten zien er niet uit zoals je ze nu zou tegenkomen, maar in de staat waarin ze zich in dat tijdperk zelf bevonden. Die digitale reconstructie gebeurde onder meer op basis van kunstwerken uit die tijd. “Het was een welgekomen periode om een land vol vergane luister te tonen”, zegt Thierry Noël, Ubisofts ‘huishistoricus’. “Het hele land lag bezaaid met ruïnes uit de Romeinse tijd, die op dat moment nog maar enkele honderden jaren geleden was.”

Volledig scherm In de steden kunnen er ook weer gebouwen worden beklommen. © Ubisoft

4. Verhaalstructuur

Naast de visuele gelijkenissen en de landkaart die je stilaan verovert, vertoont ook de structuur van het verhaal waarrond Assassin’s Creed Valhalla draait grote parallellen met de verhalen uit die tijd. “Ik ontdekte al snel dat de klassieke ‘redemption arc’ die videogames tot nu toe overnamen van onder meer Hollywoodfilms, een verhaalboog waarin een personage door een reeks uitdagingen aan te gaan een ander, beter mens wordt, niet echt zou werken voor dit verhaal”, zegt narrative director Darby McDevitt.

“Tijdens mijn research van sagen uit die tijd zag ik dat die verhalen heel anders waren opgebouwd: ze waren episodischer. Het waren eerder los van elkaar staande verhalen, elk met zijn eigen begin, midden en einde, waarin personages uit andere verhalen vaak weer terugkeerden nadat ze in de tussentijd – buiten beeld – bepaalde persoonlijke evoluties hadden doorgemaakt. Dat leek ons een betere manier om het verhaal van Assassin’s Creed: Valhalla te structureren: het begint en eindigt zo ook altijd handig in je nederzetting, want die onderhouden en verbeteren is een belangrijk element in de gameplay.”

Volledig scherm De nederzetting van de speler is belangrijk in de game. © Ubisoft

