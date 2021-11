Zijn de ‘Grand Theft Auto’-remasters nu het spelen waard of niet? Een checklist!

gamesMet Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition keren Grand Theft Auto III , Vice City en San Andreas terug naar moderne consoles. Maar de reacties erop zijn, zacht uitgedrukt, verdeeld. Zijn ze de moeite om er zestig euro van je geld en een uur of honderd van je tijd in te steken? Dat is afhankelijk van de vraag of je de meeste (maar liefst alle) items in deze handige checklist met een ‘ja’ kunt afvinken.

1. Was je vroeger héél tuk op de games?

Alleen al met dit eerste item staat of valt het eigenlijk allemaal: hoe graag heb je de games gespeeld toen ze destijds op de markt kwamen? Sta je écht te popelen om terug als Claude door Liberty City te cruisen in Grand Theft Auto III (originele release: 2001), als Tommy Vercetti de onderwereld van Vice City over te nemen in de gelijknamige game uit 2002, of als Carl ‘CJ’ Johnson zwaarder en zwaarder banditisme te plegen in San Andreas (2004)? Dan zijn alle euvels die we zo dadelijk gaan oplijsten eigenlijk van geen tel: ze zijn allemaal nét te weinig om de stap niét te zetten. Maar je moet het wel héél hevig willen, dat wel.

Volledig scherm Tommy Vercetti (nog steeds de stem van Ray Liotta) en Lance Vance (Philip Michael Thomas, Tubbs uit tv-reeks 'Miami Vice') in 'Vice City'. © Rockstar Games

2. Besef je dat je dat gevoel nooit meer écht terugkrijgt?

Meteen een waarschuwing: dit is 2021, en de games kwamen origineel uit op de PlayStation 2-console. Daartussen zit dus ongeveer twintig jaar, en we zijn drie hardwaresprongen verder: de graphics van vandaag zijn in niets niet meer te vergelijken met die van toen. Dat betekent ook veel voor de visuele verwachtingen die je misschien koestert. Jazeker, ontwikkelstudio Grove Tree Games, die de remasters maakte voor Rockstar Games, heeft over alles een nieuwe laag glans gelegd, en zeker in de ‘zonnige’ afleveringen als Vice City en San Andreas hebben ze de gloed van de oude gamewereld verbazingwekkend goed gemoderniseerd. Maar blijf wel onthouden: bij de graphics van toen vulde je veel meer extra in je hoofd in, dankzij de misdadige charme van de games, dan je vandaag misschien nog doet.

Volledig scherm CJ, de protagonist van 'San Andreas', op de vlucht voor de politie. © Rockstar Games

3. Ben je een visuele allesvreter?

Heel wat spelers hebben helemaal niéts met zogeheten indiegames: veel goedkoper gemaakte, eerder op het artistieke experiment gerichte titels als – om twee recente voorbeelden te noemen – The Artful Escape en Unpacking. Wie wèl al eens zo’n indiegame erdoor jaagt, is veel beter gewend aan verschillende visuele stijlen, en zal dus sneller tevreden zijn met de vintage graphics van Grand Theft Auto: The Trilogy.

Volledig scherm Het New York, pardon: Liberty City, van 'Grand Theft Auto III' is wat kaler en grauwer dan de steden in opvolgers 'Vice City' en 'San Andreas'. © Rockstar Games

4. Kun je wat lichte frustratie verdragen?

Ook de besturing van de drie games is flink verbeterd, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdens een schietpartij – tot op zekere hoogte tenminste – automatisch te mikken op je tegenstanders. Dat is een feature die erbij kwam in de ‘moderne’ afleveringen IV en V, en spelers zijn daar zodanig gewend aan geraakt dat het dus ook in deze remasters zit. Maar een groot aantal andere gameplay-elementen, die toen wél aanvaardbaar waren voor de gemiddelde gamer en nu niet meer, zijn wel gebleven. Het feit dat de checkpoints bij een missie die je hebt verkloot steevast bij het absolute begin van die missie staan bijvoorbeeld, vaak een halve stad verwijderd van waar de actie plaatsvindt.

Volledig scherm Met extra belichtingseffecten krijgt het zonnige Vice City nog meer van zijn unieke gloed. Het is een van de grootste opstekers in de remaster-trilogie. © Rockstar Games

5. Kun je over kleine bugs heen zien?

Meteen na de release doemden er tal van berichten op over vervelende bugs in de games. En jazeker, ook wij kwamen er zo een paar tegen. Meer dan je zou moeten kunnen verdragen als speler. Maar de verwachting is natuurlijk dat die de komende weken zullen worden dichtgeplamuurd met online aangeleverde patches.

En, euh, wacht tot het regent. Het is een kritiek die snel na de release van de games ging rondgonzen op het internet, onder de eerste spelers die de games op hun console hadden geïnstalleerd, en ze klopt: Grove Street Games heeft de regen in alle drie de games veel te dik aangezet, in die zin dat het de immersie breekt.

Dat laatste zit hem ook in andere details: de steden in de drie games zijn bijvoorbeeld wat dichter bevolkt dan in de originele titels, maar ze zijn nog steeds niet te vergelijken met het bruisende Los Santos in Grand Theft Auto V. Kortom: toen was toen, en nu is nu. Dat moet je jezelf echt voorhouden in je overweging.

Volledig scherm Drive-by-schietpartijen zijn schering en inslag in 'San Andreas', gebaseerd op films als 'Boyz n the Hood' en 'Menace II Society'. © Rockstar Games

Bekijk ook: