Zes redenen waarom ‘Knockout City’ een nieuwe multiplayertopper is

Dat hij gratis is tot 30 mei, of toch tenminste een deel ervan, nemen we niet eens mee in de redenen waarom je je aan deze prettig gestoorde third-person-trefbalgame zou moeten wagen. Velan Studios, een bende ex-Skylanders-ontwikkelaars die nu in een nieuwe studio voor Electronic Arts werkt, deed heel wat wenkbrauwen fronsen met het idee. Maar nu de game uit is, kunnen we wel wat redenen verzinnen om hem eens uit te proberen.