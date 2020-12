Xbox One- en PS4-bezitters melden veel bugs bij Cyberpunk 2077

games Waarom 8K-gamen (nog steeds) om de hoek ligt

7 december Met de PlayStation 5 en Xbox Series X zouden games ook voor het eerst in 8K kunnen worden gespeeld, een beeldresolutie die vier keer scherper is dan huidige topstandaard 4K. Maar toen de consoles op de markt kwamen, werd daar ineens met geen woord meer over gerept. De nieuwe beeldresolutie, die tot nu toe beperkt bleef tot ware liefhebbers met een dikke portemonnee, blijft dus nog even wachten op zijn primetime-moment.