Xbox komt verder en verder los van zijn gameconsole

Toen Microsoft in 2001 zijn Xbox lanceerde, beschouwde de technologiereus videogames vooral als een Trojaans paard: het primaire doel van stichter en toenmalige baas Bill Gates was om de pc (wat de Xbox in essentie was), die overal in het westen van de wereld ergens in een uithoek van het huishouden opgesteld stond, centraal in de woonkamer te brengen. Ironisch genoeg zijn de ambities, éénentwintig jaar later, precies het omgekeerde daarvan: de Xbox-console, waarvan de Xbox Series gedoopte vierde generatie eind 2020 in het winkelrek belandde, probeert gewoon zijn bescheiden marktaandeel te behouden, maar alle aandacht gaat naar de videogames. En het nieuwe keurplatform waarop die vandaag worden aangeboden: het Xbox Game Pass-videogame-abonnement.

Meer spelers dan consoles

In een reeks vooraf opgenomen interviews met vijf toplui binnen de Xbox-afdeling, die begin deze week werden gedeeld met videogamereporters, deed het videogamemerk zijn visie op de volgende twintig jaar uit de doeken. Zeer opvallend was dat de nog erg nieuwe Xbox Series X- en S-consoles daarbij nauwelijks werden genoemd. Behalve Xbox-directeur Phil Spencer die stelde dat ze “blij met het marktaandeel van de nieuwe consoles” zijn. Maar zijn belangrijkste boodschap ging over het aantal Xbox-spelers, dat Microsoft naar eigen zeggen de 100 miljoen zag overschrijden.

Dat cijfer is vooral interessant wanneer je de rekensom van de verkoopcijfers van de twee Xbox-consoles maakt die Microsoft nog actief ondersteunt. Van de Xbox Series-consoles zijn er tot nu toe zo’n 15 miljoen stuks verkocht geraakt, wat wellicht een pak meer had kunnen zijn zonder de aanhoudende crisis in de halfgeleiderproductie. Voorganger Xbox One sleet 50 miljoen stuks over zijn hele levensduur. Samen dus 65 miljoen, wat – wanneer Microsofts spelerscijfer klopt – betekent dat er minstens 35 miljoen gamers zijn die Xbox-games op een ander platform spelen.

Volledig scherm Microsofts multiplatformstrategie voor Xbox draait in de eerste plaats rond de eigen gamecontent en de 'communities' van gamers die daarrond zijn ontstaan. © Microsoft

Recht naar de tv

Zoals, uiteraard, voornamelijk de pc. De Xbox Game Pass-app is ondertussen een jaar of vijf live, en zeker sinds de komst van Windows 11 is Microsofts Xbox-afdeling keihard bezig geweest met het integreren van videogamefeatures in het centrale product van het moederhuis. Niet zelden hebben die te maken met de recente mogelijkheid om Xbox Game Pass-games via de cloud op eender welk platform te spelen, met behalve smartphones en tablets ook het browservenster van Microsoft-browser Edge. Clarity boost is bijvoorbeeld zo’n nieuwigheid: wie Xbox cloud-games in Edge speelt, zoals Microsoft zelf demonstreerde met ‘Flight Simulator’, krijgt een zo helder mogelijk beeld gepresenteerd dankzij nieuwe beeldalgoritmes die in Edge werden ingebouwd.

Xbox Cloud Gaming – het vroegere project xCloud – is nog altijd in bètafase, en heel snel zal dat wellicht nog niet veranderen. Maar ondertussen is Microsoft wel hard bezig om het aantal platformen waarop het beschikbaar is uit te breiden. Het begon op mobiele toestellen, vorig jaar kwam de pc daarbij, en binnenkort volgt een derde piste: gewoon een smart tv-app. Microsoft begint bescheiden, met alleen een app op de nieuwste tv’s van de Koreaanse fabrikant Samsung, maar dat is natuurlijk wel – met een marktaandeel van bijna 30 procent – de huidige marktleider op gebied van televisietoestellen (nummer twee, LG Electronics, blijft momenteel ver achter met een marktgreep van 18 procent). Naarmate de cloudgamingdienst krachtiger wordt, zullen minder en minder Xbox-gamers volgens die filosofie nog een console nodig hebben: accessoires die momenteel primair worden aangesloten op het Xbox-toestel, zoals de Xbox-gamecontroller en Bluetooth-koptelefoons, kunnen ook gewoon draadloos communiceren met zo’n smart tv.

Volledig scherm Alle platformen waarop Xbox-games kunnen worden gespeeld staan op gelijke hoogte in hun 'ecosysteem'. Dus evengoed Xbox Game Pass via een Smart TV-app als de twee consoles die Microsoft momenteel in de handel heeft. © Microsoft

‘Gamechanger’ Starfield

Voorlopig geen nieuws over Xbox Game Pass-apps voor tv’s van andere merken, maar Microsoft gaf aan dat het zo’n smart tv-apps – meervoud - gewoon als een van de end points zien voor Xbox-games – gewoon nààst consoles, de pc en mobiele toestellen. Terwijl concurrent Google zijn technisch vergelijkbare maar commercieel mislukte Stadia-technologie nog verder richting achterdeur duwt, sleutelt Microsoft gewoon verder aan zijn cloud gaming-aanbod. Technisch (het bedrijf zegt nieuwe sprongen te hebben gemaakt op gebied van inputlatentie en laadtijden in de cloud gaming-dienst), op gebied van beschikbare eindplatformen, én – waar het faliekant misging voor Google – op gebied van content: Game Pass bevat al een hele bibliotheek van eigen Xbox-gamereeksen als ‘Halo’ en ‘Gears of War’, en zopas voegde het daar ook titels van toekomstig submerk Activision aan toe, zoals ‘Call of Duty: Warzone’.

“Onze strategie draait rond content, een community van spelers, en de cloud”, zei Jerret West, directeur marketing voor de videogamedivisie van Microsoft. “We beginnen de cloud als een draad te zien die doorheen ieder stukje loopt van de ervaring die we leveren. Omdat het barrières wegneemt. Ik ben per definitie behoorlijk benieuwd naar waar dit streamingding naartoe gaat. Als je kijkt naar hoe de muziekindustrie veranderde met de komst van internet, en dan kijkt naar hoe dat verder evolueerde met films en tv: videogames zijn bandbreedte-intensiever, dus het is logisch dat die als laatste de sprong zouden maken. Maar ze bieden ook de meeste kansen om een online ervaring te leveren die gewoon altijd beschikbaar is. Dat zal de komende twintig jaar een belangrijke rol spelen.”

Microsofts grootste eigen ‘gamechanger’ van het moment, zo gaf de techgigant aan, wordt in ieder geval ‘Starfield’: de aanstaande nieuwe game van Bethesda, dat andere gamelabel dat sinds enkele jaren onder de Microsoft-vlag vaart. De release van die game werd onlangs uitgesteld van november dit jaar naar het eerste deel van 2023, maar de ambities zijn dan ook groter dan ooit: volgens Spencer heeft ‘Starfield’ “een platform nodig dat miljarden spelers kan bereiken.” En kan het dat krijgen dankzij het uitgebreide ecosysteem dat Microsoft aan het bouwen is.

