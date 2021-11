‘WWE 2K22’ heeft veel goed te maken: dit is de ontwerpers hun plan

Het duurde even voordat de twee ontwikkelaars bij de Amerikaanse studio Visual Concepts, de studio achter de WWE-worstelgames, het probleem met naam durfden noemen. En dan nog heel cryptisch. Pas tegen het einde van een presentatie van minder dan een half uur, waarin ze hun plan voor WWE 2K22 uiteenzetten, zei art producer Christina Diễm Phạm: “Het zal deze keer anders aanslaan.”

Na de catastrofe

Wie nooit WWE 2K20 heeft gespeeld, de editie die eind 2019 verscheen, heeft misschien geen idee waar ze het over heeft. Gamers die het ongeluk hebben meegemaakt om die game wél in hun console te floepen des te meer. Omdat NBA 2K20 een rommeltje was van proporties die we al eventjes niet meer hebben gezien in videogames. Je worstelaars zagen er op hun best uit wanneer ze met het gebruikelijke grote vertoon ten tonele verschenen, maar tijdens de wedstrijden ging hun visuele fideliteit zodanig naar beneden dat je je afvroeg of je geen PlayStation 3-game aan het spelen was. De animaties sloegen geregeld een paar stappen over, wat de matches quasi onspeelbaar maakte. En er waren veel, veel vervelende bugs.

Achteraf werd duidelijk waarom het eindresultaat zo’n catastrofe was: Yuke’s, de Japanse gamestudio die jarenlang achter de WWE-games had gezeten, had er in de zomer van 2019 de brui aan gegeven. De hele ontwikkeling van de game werd in augustus van dat jaar doorgegeven aan Visual Concepts, de Californische gamestudio die ook de NBA-reeks maakt, en in oktober moest er al een game liggen. Na de release van de game zei creative director Linell Jinks in een interview: “Dit waren twintig jaar Yuke’s programmeercode, graphics en andere elementen die we uit elkaar moesten halen en zien te begrijpen.”

Alle nieuwigheden in de game, die in maart 2022 verschijnt, opgelijst.

Herontwerp

Die tijd hebben ze nu gelukkig wel genomen, zegt Jinks nu: tijdens de presentatie hamerde hij meermaals op het feit dat alles in WWE 2K22 “from the ground up” opnieuw is gemaakt – helemaal van nul dus. Wanneer WWE 2K22 in maart volgend jaar verschijnt, zal het ook bijna tweeëneenhalf jaar geleden zijn dat er nog een ‘ware’ WWE-game in de rekken heeft gestaan (het cartooneske WWE Battlegrounds even niet te na gesproken). De belangrijkste innovatie zit hem in een eigen vernieuwde engine, de achterliggende programmatuur die de 3D-graphics en de fysica in een videogame regelt. “We hebben een robuust animatiesysteem dat niet alleen alle 30.000 al bestaande bewegingen in WWE 2K22 integreert, maar daar hebben we ook nog eens 5.000 nieuwe aan toegevoegd. We hebben duizenden animaties die we, met behulp van motion capturing, zo realistisch mogelijk in het spel hebben gebracht. Alles in de game is gebaseerd op ons eigen herontwerp.”