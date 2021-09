WRC 10 is prachtige rallygame die ieder foutje genadeloos afstraft

Nummer tien, dat moet dan wel een jubileumeditie zijn. Op het eerste gezicht zien we niets nieuws in deze WRC-game. Net zoals vorig jaar kom je in een soort hoofdkwartier terecht waarin een heel team je staat op te wachten. In aanloop naar de eerste rally vul je de kalender met activiteiten. En daar zit wel degelijk een nieuwtje tussen: een historische modus waarbij je legendarische rally’s uit het verleden herbeleeft. Je rijdt daarbij niet alleen met een wagen die zo uit een museum lijkt te zijn weggeplukt, maar moet je ook aanpassen aan de omstandigheden van toen. Zeker op de nieuwe consoles moet dit geweldige beelden opleveren – wij hebben de game op PS4 getest en dat was ook al dik in orde.

Verder zien we heel wat dingen uit WRC 9 opnieuw opduiken. Proeven waarbij je de wagen van een andere constructeur mag testen, oefensessies waarbij je zo snel mogelijk een kort traject moet afleggen, etc. Ondertussen speel je allerlei nieuwe dingen vrij en kan je je team uitbreiden met onder andere ingenieurs, fysiotherapeuten en agents. Je mag deze keer ook je copiloot kiezen en een naam geven. En dat hoeft geen man te zijn, je kunt ook een vrouwelijke stem in de stoel naast jou zetten. Niet onbelangrijk, want in sommige rally’s is deze persoon je enige leidraad om bochten te nemen.

Volledig scherm © Nacon

Nieuwe rally in … België

WRC 10 heeft de beste dingen uit z’n voorganger overgenomen, maar kreeg er zeker ook een hoop nieuwe content bij. Wat dacht je van vier gloednieuwe rally’s die nooit eerder deel uitmaakten van de franchise? Zo mag je dit jaar racen in Estland, Kroatië, Spanje én België. In ons land is het de rally van Ieper die z’n intrede maakt. Alleen dat is voor chauvinistische gamers al een reden om met WRC 10 aan de slag te gaan. Maar er is gelukkig nog veel meer …

Volledig scherm © Nacon

De game bestaat uit maar liefst 120 speciale proeven. Sommige van die proeven zijn tien kilometer lang, waardoor je dus echt wel een tijdje bezig bent. Het frustrerende is natuurlijk dat je een perfecte proef kunt rijden, maar alles door een stomme fout op het einde nog kunt verpesten. En dan heb je de keuze: ofwel herbegin je en heb je de hele tijd voor niets gespeeld, ofwel aanvaard je je verlies en probeer je de schade in de volgende proef goed te maken.

Volledig scherm © Nacon

Meer keuze dan ooit

Voor de tiende editie van deze game hebben de makers echt alles uit de kast gehaald. Zo kies je uit de 52 verschillende teams die dit jaar aan één van de rallycompetities deelnemen (WRC, WRC 2, WRC 3 of Junior WRC). Je krijgt in het begin van de game de vraag of je meteen in WRC wil starten of eerst in de reeks voor beloften, Junior WRC, wil meerijden. Wie dat wil, kan z’n carrière dus letterlijk vanaf nul opbouwen. Al is het dus ook mogelijk om meteen voor de harde actie te gaan als je al wat meer ervaring hebt – hoewel die Junior-reeks ook behoorlijk uitdagend is.

Volledig scherm WRC 10 © Nacon

De game draait voor een stukje rond het verleden en kreeg er behalve historische races ook een pak legendarische auto’s bij, waaronder wagens van Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi en Toyota. Ook langs de kant van de weg is het drukker dan ooit. Het mag duidelijk zijn dat de makers voor het eerst het volle potentieel van de nieuwe generatie consoles hebben willen benutten.

Volledig scherm © Nacon

Tot slot willen we nog even met lof zwaaien voor de gameplay die steeds beter wordt. Je voelt het verschil op de beschikbare oppervlakken, je stuurvaardigheid wordt doorslaggevender en het geluid van je motor maakt de simulatie compleet. Het enige minpuntje is misschien wel het gekreun van je copiloot telkens wanneer je iets raakt. Oké, we zouden eerlijk gezegd niet in zijn of haar plaats willen zitten wanneer we zelf de wagen besturen, maar de uitspraken van je copiloot vallen wel een beetje in herhaling – of misschien crashen wij te vaak, dat kan ook …

Volledig scherm © Nacon

Conclusie: WRC 10 is een mooie jubileumeditie geworden. De beste in de reeks is het zeker, de meest complete rallygame ook. Ideaal voor racefans die een uitdaging zoeken.

