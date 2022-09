‘Wrath of the Lich King Classic’ biedt derde duik in verleden van ‘World of Warcraft’

VideogamesOmdat ‘World of Warcraft’-spelers maar geen genoeg lijken te krijgen van de franjeloze ‘Classic’-uitvoeringen van de onlinegame, houdt uitgever Blizzard Entertainment vandaag alweer de derde editie boven de doopvont: ‘Wrath of the Lich King’, naar de uitbreiding voor de game in 2008. Wat heeft die remake te bieden, en waarom blijven spelers er zo verslingerd aan?

Een nieuwe ‘World of Warcraft’-uitbreiding, een nieuw kwaad waarmee een epische strijd moet worden gevoerd. Voor ‘Wrath of the Lich King Classic’, de heruitgave van de derde uitbreiding, komt de nieuwe dreiging van de gevreesde Lich-koning Arthas Menethil, die vanuit zijn grimmige citadel diep in het bevroren continent Northrend zijn verovering van Azeroth in gang zet. Net als in de gelijknamige uitbreiding uit 2008, al wordt ook deze ‘Classic’-uitvoering een mix tussen een prettig weerzien met oude verhalen, locaties en personages en vernieuwingen in de gameplay. Zoals het nieuwe beroep van de Inscription, die mystieke teksten kan produceren waarmee spreuken en vaardigheden kunnen worden veranderd. Of de toevoeging van Achievements, zodat spelers meer hebben om online mee op te scheppen. En natuurlijk zijn er nieuwe of veranderde collectieve gebeurtenissen als raids en kerkers.

Nooit helemaal hetzelfde

“Een ‘classic’-uitvoering is natuurlijk nooit exact dezelfde game als de originele expansie”, zegt Josh Greenfield, producer van ‘Wrath of the Lich King Classic’. “Je moet teruggaan naar het gevoel dat de originele game spelers gaf, en daar houden ze ook van, maar tegelijkertijd zijn er dingen veranderd in de manier waarop ‘World of Warcraft’ sociaal wordt beleefd. De ervaring in de dungeons, die belangrijker en belangrijker zijn geworden naarmate de centrale game vorderde doorheen de jaren, proberen we bijvoorbeeld zo sterk mogelijk te maken, met betere beloningen voor groepen van spelers die de kerker meerdere keren opnieuw aanvatten aan een hogere moeilijkheidsgraad.”

Een ander nieuw jasje waarin deze ‘Classic’ versie de originele game brengt, is visueel. Al wordt daar niet noodzakelijk het onderste uit de kast gehaald, oppert technical director Kris Ziehut. “Je kunt een ‘Classic’-versie als een oudere game beschouwen, één die op een hoop verschillende systemen draait. Zoals op een minder krachtige computer. Maar wanneer je een systeem hebt dat wat aankan en je zet alles in 4K, dan is het een game wiens leeftijd hem niet aan te zien is. Je kunt onder meer ook de draw distance instellen, de verte waarin het verste decor te zien is, en het aantal details in de omgeving.”

Focus op ‘community’

Blizzard Entertainment deelt al jaren geen cijfers meer over het aantal verkochte exemplaren van zijn nieuwe ‘World of Warcraft’-uitbreidingen, maar liet de wereld wel weten dat zowel ‘World of Warcraft Classic’ in 2019 als ‘The Burning Crusade Classic’ in 2020 minstens tijdelijk voor een flinke scheut in het aantal ‘World of Warcraft’-abonnementen heeft gezorgd. “Er is geen echt verschil tussen spelers die de moderne iteratie van de game spelen en zij die zich aan de ‘Classic’-uitvoeringen wagen”, zegt Ziehut. “Ik denk, afgaande op hoe we onze gemeenschap van spelers kennen, dat er spelers zijn die gewoon beide spelen. Ik ken mensen in mijn eigen Guild van spelers die de moderne game spelen, maar ook even overspringen naar een nieuwe ‘Classic’-versie wanneer die uitkomt. Ze steken er gewoon meer tijd in. De ‘Classic’-games hebben vooral, denk ik, een grotere focus op hun gemeenschap van spelers, ze brengen gamers weer samen. Maar tegelijkertijd is er ook geweldige nieuwe content in de huidige evolutie van ‘World of Warcraft’, zoals vliegen met draken. Het zijn verschillende dingen die spelers aantrekken, maar het zijn goeddeels dezelfde spelers die beide aanvatten.”

