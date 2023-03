‘Wo Long: Fallen Dynasty’ is weer een ‘Soulsborne’-achtige game - maar wat betekent dat precies?

VideogamesMet ‘Wo Long: Fallen Dynasty’ komt er alweer een nieuwe, retemoeilijke game uit, in een genre dat ondertussen breed bekend staat als ‘Soulslike’ of ‘Soulsborne’. Wat houdt dat precies in, en waarom zijn er tegelijkertijd gamers die erbij zweren én spelers die er wellicht nooit klaar voor zullen zijn?

Een videogame waarbij zelfs de mindere tegenstanders het uiterste vragen van je knoppenvaardigheid, uithoudingsvermogen, concentratie en gevoel voor timing. Waarin de hele wereld – inclusief die zonet met veel moeite verslagen vijand – bij ieder overlijden wordt gereset, met alleen je vergaarde spullen en vaardigheden die blijven. En waarin het aanscherpen van je personage, na vele uren spelen, ervoor kan zorgen dat je jezelf tijdens die confrontaties drie fouten kunt permitteren in plaats van twee, maar het blijft lastig knokken.

Is dat leuk? Miljoenen gamers vinden van wel: het genre van de zogeheten ‘Soulsborne’-games werd groot gemaakt door de Japanse studio FromSoftware, die vooral met zijn drie ‘Dark Souls’-games (2011-2016) en ‘Bloodborne’ (2015) school maakte. Vandaar dus de populaire benaming ‘Soulsborne’, maar eigenlijk moet die met het succes van ‘Elden Ring’, de recentste titel van de studio die het afgelopen jaar twintig miljoen exemplaren wist te slijten, nog wat worden uitgebreid.

De ‘Elden Soulsborne’-games, zo je wilt, vormen een niche, maar in een wereld waarin zo’n drie miljard aardbewoners videogames spelen kunnen niches groot genoeg zijn om er een klein land mee te bevolken. De designaanpak achter de games blijft ook niet beperkt tot wat FromSoftware zelf maakt: de afgelopen jaren namen titels als ‘The Surge’, ‘Nioh’, ‘Ashen’, ‘Remnant: From the Ashes’ en ‘Dolmen’ die formule over. En met het vandaag voor PlayStation 5, Xbox Series en pc verschenen ‘Wo Long: Fallen Dynasty’ wordt er een extra snufje kungfu aan toegevoegd.

Volledig scherm Beeld uit 'Wo Long: Fallen Dynasty'. © Koei Tecmo

Kung Fu Bloodborne

‘Wo Long: Fallen Dynasty’ is een productie van Koei Tecmo, een Japans videogamelabel dat onder meer bekend staat voor zijn ‘Dynasty Warriors’-reeks, de vechtgames ‘Dead or Alive’, en ‘Romance of the Three Kingdoms’. Ook deze game, die op zich niets met die laatste langlopende reeks te maken heeft, speelt zich in dat befaamde tijdperk van de drie koninkrijken af, een periode van groot tumult in het Chinese rijk. Deze game speelt zich in het prille begin van het ‘onofficiële’ deel van dat tijdperk af, in het jaar 184. Tijdens de late Han-dynastie kwamen toen verscheidene milities in oorlog met elkaar, en in ‘Wo Long’ komt daar een uitbraak van demonisch ongedierte bij, dat het spelerpersonage – een naamloze, zelf te bricoleren soldaat binnen een van die milities – moet zien te verslaan terwijl hij de geheimen van deze nieuwe wereld moet zien te ontsluieren.

Het zijn taaie smeerlappen, je tegenstanders in ‘Wo Long’. Maar je krijgt een heel arsenaal aan vaardigheden en wapens waarmee je ze toch op de knieën moet krijgen. Traag, behoedzaam en geconcentreerd, zoals dat altijd het geval is bij een Soulsborne. En voor deze gelegenheid is je personage bedreven gevechtstechnieken uit het oude China, die de gevechten een unieke sierlijkheid verlenen. Een Kung Fu-Bloodborne dus, ook al omdat ‘Wo Long’-producer Masaaki Yamagiwa acht jaar geleden ook aan de echte ‘Bloodborne’ meewerkte. “Dat motiveerde het team wel”, zei die zelf in de persmap van ‘Wo Long.’

Volledig scherm Beeld uit 'Wo Long: Fallen Dynasty'. © Koei Tecmo

Fair masochisme

Maar goed, die Chinese ‘martial arts’ zijn een eigen accent dat ‘Wo Long’ toevoegt aan een beproefd concept. Wat typeert nu precies zo’n ‘Soulsborne’? Héél kort door de bocht: ze zijn moeilijk maar fair. Al is ‘moeilijk’ nogal zacht uitgedrukt: de constante drang van spelers om toch dat kleine eindje verder te geraken kan eerder worden vergeleken met masochisme. Er zit iets van plezier verscholen onder al het afzien. En jazeker, er zijn manieren om snel beter te worden in dit soort games, je moet ze alleen kennen. Naast opperste concentratie en vastberadenheid is ook opmerkzaamheid belangrijk: je moet niet alleen de gezondheid maar ook het uithoudingsvermogen van je personage in de gaten houden tijdens een gevecht, want je kunt niet onbeperkt aanvallen, blokkeren en duikrolletjes maken zonder de meter af en toe opnieuw te laten aanvullen. Verder hebben alle aanvallers een patroon dat je moet bestuderen, herkennen, en in je voordeel gebruiken. En dan is er natuurlijk het verbeteren van je personage, waarvoor je meestal veilige zones moet bereiken (meestal een soort kampvuren) zonder te overlijden, anders ben je in de meeste games van dit slag je verdiende ervaringspunten kwijt.

Volledig scherm Beeld uit 'Wo Long: Fallen Dynasty'. © Koei Tecmo

“We willen een gevoel van voldoening leveren in het licht van tegenspoed”, typeerde Yamagiwa het. Maar dat is ook altijd de uitleg van Hidetaka Miyazaki, het brein achter de Soulsborne-games van FromSoftware: het klinkt altijd zo makkelijk wanneer je het hen zelf hoort vertellen.