Wij doken in de bètatest van Battlefield 2042. Een verslag van het front

Drop 64 tot 128 spelers met een zelfgekozen mix van wapens, gadgets, voer-, vaar- en vliegtuigen in een arena, waar pakweg de helft van het decor zich kapot laat knallen. Gooi daar zoals op deze map nog een wervelstorm doorheen en je krijgt in elke match wel een paar van die onvoorspelbare, memorabele ervaringen geserveerd.

Dit is intussen niet langer exclusief voor de Battlefield-games. Maar toch … wanneer je aan een parachute rond zo’n tornado wentelt terwijl je met een raket een helikopter 200 meter verderop uit de lucht knalt, weet je dat het met die “Wow! Heb je dat gezien?!”-momenten opnieuw goed zit.

64 vs 128 spelers

Wie Battlefield 2042 op PS4 of Xbox One speelt, doet dat op kleinere versies van dezelfde mappen en met 64 spelers in plaats van de 128 die op pc en de nieuwste consoles mogen meevechten. Met vorige Battlefields nog vers in het geheugen, moeten we zeggen dat we op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld wanneer we als boordschutter van een helikopter op het slagveld neerkeken, die verdubbeling van het spelersaantal nooit echt voelden. Dat is goed nieuws voor wie op PS4 en Xbox One speelt, een tikkeltje teleurstellend voor de anderen.

Het zou ook kunnen dat het gewoon de verdienste is van de slagveld-designers, die een nagenoeg perfecte en ongedwongen spreiding van die 128 spelers bekwamen. Op deze map en in deze modus toch.

Volledig scherm Battlefield 2042 © DICE

Gunplay

Elke shooter waar je de spelwereld inkijkt door de ogen van je personage geeft je een eigen gevoel van beweeglijkheid en de virtuele trekker overhalen. Battlefield 2042 gooit hier de eigen beproefde koers niet om, maar er zijn verschillen. Zeker voor wie deze game als een opvolger voor Battlefield 4 ziet en de – overigens uitstekende – Battlefield 1 en Battlefield V, als aardige spin-offs.

Verwacht je in 2042 aan een iets versoepelde mobiliteit en een grondig opgevoerde terugslag. Iemand vanop lange afstand wegvagen met een laserstraalwaardig machinepistoolsalvo is er godzijdank niet meer bij. Ook de beproefde snipergameplay is getweakt in die zin dat je iets meer beweeglijkheid gegund wordt vlak voor, en zelfs tijdens het snipen … maar je kogel zijn traject ook merkbaar trager aflegt. Vergeet echter bij dit alles niet dat het om eerste indrukken gaat.

Volledig scherm Battlefield 2042 © DICE

Buffetstijl slaat aan

Je moet kiezen voor een ‘specialist’, die je een unieke gadget en vaak ook een unieke eigenschap geeft. Vertrouwde stuff. Minder vertrouwd maar in de bètatest gelijk massaal omarmd is de vrijheid om daar je eigen wapens bij te kiezen. De beweeglijkheid van de assaultklasse met een scherpschuttersgeweer bleek heel populair.

Net zoals die geniale zet om je wapen op gelijk welk moment te kunnen aanpassen aan de altijd wisselende gevechtssituatie. Chapeau! Al kan ik me voorstellen dat sommige spelers uiteindelijk dieper zullen willen gaan in dat pimpen van hun schietijzers. Iets dat in de bètatest ietwat angstwekkend schitterde door afwezigheid.

Volledig scherm Battlefield 2042 © DICE

Audio kan beter

Dat de vele visuele mankementjes tegen release grotendeels zijn weggewerkt, daar hebben we alle vertrouwen in. De bètaversie zoals wij die speelden was blijkbaar twee maanden ‘oud’. Dat het hele netwerk-verbindingsgebeuren, zo belangrijk voor elke multiplayershooter (zeker voor een die 128 spelers toelaat), voor het merendeel aangenaam vlot en rimpelloos draaide, doet ook het beste vermoeden.

Alleen hopen we wel dat er nog iets met de audio gebeurt. Nu klinkt het wel alsof die op elk moment voor precies hetzelfde aantal decibel gaat. Of er nu een tankgranaat de muur waarachter je ligt wegblaast, of je gewoon een metalen trap oprent.

19 november

Battlefield 2042 verschijnt 19 november voor pc, PlayStation en Xbox en dan mogen jullie uiteraard ons definitieve oordeel verwachten. Lees je dit voor 8 of 9 oktober? Dan kan je zelf nog in de open bèta van de game duiken.

