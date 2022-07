Wie niet zen wordt van ‘Powerwash Simulator’ heeft medicatie nodig

GamereviewWat een vetlappen zijn al die mensen wier achtertuin, bestelwagen, vakantiehuis en – euh – Marsrobot je vakkundig mag afspuiten met je hogedrukreiniger in ‘Powerwash Simulator’. En maar goed ook, want dat systematische verwijderen van alle smoezeligheid die ze op hun spullen hebben doen aankoeken maakt deze titel misschien wel de chillste videogame sinds het ontstaan van het medium.

Mijn leven is ingrijpend veranderd sinds ik me twee jaar geleden een Kärcher K5 Power Control-hogedrukreiniger aanschafte, aanvankelijk om het aanzienlijk grote bankiraiterras van mijn opgezegde huurappartement in toonbare staat te brengen. Het streep per streep verwijderen van de hardnekkige bemossing op die planken (tip voor de lezers thuis: best eerst twee dagen een ontmossingsmiddel laten inweken!), en het stapsgewijs herontdekken van de originele kleur van het hout daaronder, kreeg al snel iets meditatiefs.

Sindsdien hanteer ik ‘Kärcheren’ als een werkwoord, en haal ik het ding in m’n nieuwe thuis geregeld met veel plezier buiten om er de tuinoppervlakken opnieuw een beurt mee te geven en – tegelijkertijd – mijn geest leeg te maken. Waarom de fabrikanten die dingen niet in de markt zetten als een mindfulnesstoepassing, waarmee ze gegarandeerd een extra doelgroep zouden aanboren, blijft me een raadsel.

Powerwash Simulator Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor Xbox en pc.



Volledig scherm Een woonwagen bijvoorbeeld... © Square Enix

Chille videogame

Als je me te weinig gelooft om een paar honderdjes neer te tellen voor het echte ding, probeer dan ‘Powerwash Simulator’ eens, een hogedrukspuit-simulator van de Britse ontwikkelstudio FuturLab, uitgegeven door het Japanse gamelabel Square Enix (bekend van hitreeksen als ‘Final Fantasy’ en ‘Tomb Raider’). Wie hier niet zen van wordt, heeft medicatie nodig: het is een niet al te veeleisende, ontzettend chille game, die de hele praktijk van reinigen met hoge druk op een eenvoudige maar efficiënte manier simuleert.

Volledig scherm Een vliegtuig... © Square Enix

Je krijgt een brede waaier aan behoorlijk schmutzige taferelen voorgeschoteld, waarbij je omgevingen en voertuigen tot in de details moet zien af te spuiten tot ze vlekkeloos schoon zijn. De viezigheid op sommige plekjes is zo hardnekkig dat je er niet komt door er gewoon eens met een brede straal overheen te gaan, maar de truc zit hem het verkleinen van je afstand tot het kladderige oppervlak én het concentreren van je straal. Videogames, zo liet ik me ooit vertellen, zijn mentaal weldadig wanneer ze je helpen om orde te scheppen in chaos: zie wat dat betreft ook ‘Tetris’, de ultieme opruimgame. ‘Powerwash Simulator’ kun je evengoed in dat vakje onderbrengen.

Volledig scherm Een speeltuintje... © Square Enix

Door de knieën

Is ‘Powerwash Simulator’ een tussendoorse, gimmicky videogame? Jazeker. Maar hij is ook plezierig, ontwapenend en bevredigend. De game helpt je ook een handje: je beschikt over een soort zesde zintuig voor overblijvend vuil, en wanneer je bijna de 100 procent hebt bereikt komt er een checklist in beeld met alle hoekjes waar je nog nét iets te weinig bent geweest.

Volledig scherm Een fontein... © Square Enix

Meer nog: ik heb het gevoel dat het doorspelen van ‘Powerwash Simulator’ me een betere Kärcheraar in m’n eigen tuin heeft gemaakt. De game heeft me een paar hoekjes laten zien waar ik in het echt te weinig (of, euh, niet) kom, en zonder ook die grondig te reinigen (wat vaak alleen mogelijk is door diep door de knieën te gaan) haal je op het scherm het einde van het level niet. Een huis-, tuin- en keukentriomf voor computersimulaties en gamification, quoi!

Volledig scherm ... of een metrostation. © Square Enix

