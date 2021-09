Wie is Antón Castillo, de grote ‘baddie’ van ‘Far Cry 6’?

De meeste videogames met een verhaal hebben natuurlijk gewoon een centrale schurk, maar een paar van de meest memorabele uit het pantheon van videogame-ploerten zaten wel in Far Cry-games. Nu Far Cry 6 er wel met erg rasse schreden aankomt: tijd om kennis te maken met Antón Castillo, de centrale baddie van die nieuwe, explosieve, exotische aflevering uit de langlopende reeks.

Voor ’t eerst hebben de makers van Far Cry een acteur met enige star power opgetrommeld als slechterik voor hun nieuwe game: Antón Castillo, de intelligente maar halfgare despoot van het Caraïbische eiland Yara, wordt vertolkt door Giancarlo Esposito, onder meer bekend als Gus Fring uit de tv-reeksen Breaking Bad en Better Call Saul, of Moff Gideon uit Star Wars-spinoff The Mandalorian. Zijn ijzige vertolking van Castillo, die we inmiddels al in een handvol trailers en cutscenes mochten bewonderen, maakt hem een ideale Far Cry-baddie. Het grote ding met de Far Cry-games is namelijk dat die nogal op zich laten wachten: tijdens je twintig à dertig uur knallen komen ze af en toe eens tevoorschijn, als een duivel die uit een doosje springt, maar ze worden pas echt van belang tegen het einde van die lange speeltijd. En dus moeten ze dat wachten ook een beetje waard zijn.

Volledig scherm Een van de dictator zijn propagandaposters. © Ubisoft

Charmante zot

“Een Far Cry-slechterik is charmant, en weet je als speler minstens voor een stuk mee te nemen in zijn verknipte ideeën”, zegt Navid Khavari, de narrative director voor Far Cry 6. “We proberen er altijd een complex personage van te maken, dat een heel bewogen geschiedenis heeft, en door een soort emotioneel ‘konijnenhol’ is gekropen dat hem en zijn wereldvisie heeft gevormd. Niemand wordt zomaar een slechterik. Die psychologische evolutie proberen we ook telkens in beeld te brengen.”

Die geschiedenis van Castillo, van een jonge zoon van een voormalige dictator tot een despoot die zelf tanks door de straten van Yara’s hoofdstad Esperanza doet rijden, begint in essentie tijdens de gevangenschap en executie van zijn vader Gabriel in de jaren 70 uit de alternatieve geschiedenis die de Far Cry 6-scenaristen hebben verzonnen voor Yara. Toen hij als dertienjarige zelf mee in het cachot vloog met zijn vader. Antón bracht zijn hele jonge leven in gevangenschap door, en toen hij eindelijk daaruit kwam had hij maar één doel voor ogen: het paradijs van vadertjelief opnieuw bouwen.

“Met Antón krijg je iemand met een diep, persoonlijk idee van hoe het land er moet uitzien”, zegt Khavari. “En de manier waarop hij dat voor elkaar wil krijgen is uiterst verdraaid. Maar die motivatie vinden, en die connectie met zijn zoon Diego, is van vitaal belang om zijn personage te begrijpen.”

Volledig scherm Castillo komt af en toe eens piepen in de ongeveer dertig uur durende éénmansguerrillastrijd die je voert in 'Far Cry 6'. © Ubisoft

Zo vader, zo zoon?

Die dertienjarige zoon, die met harde hand wordt opgevoed en opgeleid tot de volgende stalen heerser van Yara, zal een cruciale rol spelen in het verhaal van Far Cry 6. “Diego is nog jong, hij kan de gewelddadige cirkel van zijn vader en grootvader nog doorbreken”, zegt scenariste Niki Foy. “Dat is een piste die je hoofdpersonage, Dani Rojas, zeker in de gaten zal houden in het verhaal. Diego kan een pad naar verlossing zijn.”

De vader, daarentegen, moet natuurlijk een eindbaas worden in de actie. En om die eventuele eindstrijd (waar we nog lang niet aan toe waren in onze demo van de game) emotioneel beladen te maken, moet je natuurlijk evenredig haat en ontzag voelen voor de tiran. “De luxe van een slechterik in het verhaal is dat hij natuurlijk morele grenzen kan overschrijden waar een held niet overheen durft”, zegt Foy. “Je wilt er begrip voor opbrengen, maar de gebeurtenissen in het verhaal verplichten je om hem te haten. Een goeie slechterik in een gameverhaal laat ook zijn menselijkheid zien. En probeert je hoofdpersonage daarmee te manipuleren.”