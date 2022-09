Whalen Rozelle, eSports-directeur achter ‘League of Legends’: “eSports staat nu even ver als basketbal in de tijd van de perzikmand”

eSports-interviewVandaag start ‘The Worlds’, zeg maar de wereldbeker van ‘League of Legends’. In het kader daarvan vroegen we Whalen Rozelle, Chief Operating Officer van de eSports-divisie bij gameuitgever Riot Games, hoe de grootste eSports-game op de wereld momenteel ervoor staat, en wat de toekomst hen brengt.

Is Riot Games nu een videogamebedrijf of een eSports-bedrijf?

Whalen Rozelle: “Esports is een belangrijk onderdeel van een bredere missie: we zien Riot Games als een uitgever van videogames die het constant interessanter wil maken om een speler van zijn games te zijn. We weten dat spelers gamen als een zinvol onderdeel van hun leven zien, en we willen ervoor zorgen dat we een aantal manieren bieden om dat te doen. Esports is een van die manieren.”

Wat is het marktaandeel van Riot Games in de eSports-markt? Wat voor groei ziet u daarin?

Rozelle: “We hebben een opmerkelijke groei laten zien door onze oude ‘LoL’ Esports-competities en de opkomst van de Valorant Champions Tour, de competitie rond onze nieuwe game. We zijn alleen gericht op het verbeteren van onze eigen producten, en niet op hoe ze zich verhouden tot anderen op de markt.”

Volledig scherm Beeld van de League of Legends Worlds-finale 2021. © Riot Games

Er is de hardnekkige conventionele wijsheid dat eSports dé manier zijn om een jongere reclamedoelgroep te bereiken, die vrijwel onbereikbaar is door traditionele media (zoals televisie). Hoeveel klopt daarvan?

Rozelle: “Het is interessant om te zien hoe traditionele sporten en andere entertainmentpartijen hun toegang proberen te zoeken tot de streamingmarkt, waar we inderdaad voornamelijk een jonge, betrokken demografie bereiken. Wij richten ons op innovatie in de kijkervaring, en zorgen ervoor dat we zijn waar onze fans willen dat we zijn.”

Riot Games werkt aan in-game advertentietechnologie waarmee advertenties kunnen verschijnen die specifiek gericht zijn op toeschouwers, niet op spelers. Geloven jullie dat eSports groei zal brengen in de in-game-advertentiemarkt?

Rozelle: “Onze prioriteit ligt eerst en vooral bij de fans, die willen we hyperbedienen. Het integreren van partners is een belangrijk onderdeel van ieder sportecosysteem, maar we hebben hun betrokkenheid benaderd op een manier die de fanervaring op zinvolle manieren verbetert. Met ons Drops-product - een digitaal product dat fans beloont met in-game items tijdens belangrijke momenten in wedstrijden - kunnen merkpartners contact zoeken met heel betrokken fans door hen beloningen en aanbiedingen te geven die zijn gekoppeld aan het spel waar ze van houden. Wat op zijn beurt zinvolle merkkansen creëert. We vullen dat soort mogelijkheden aan met Rift Banners: virtuele banners die op het in-game speelveld worden weergegeven. Je kunt dat vergelijken met de reclameborden bij traditionele sporten, maar wij beperken het natuurlijk tot de broadcastfeed, de reclameboodschappen zitten niet in de game zelf: om de competitieve integriteit van de game te handhaven willen we natuurlijk voorkomen dat spelers worden verstoord.”

Volledig scherm Beeld uit een League of Legends-eSports-match. © League of Legends Elite Series

Voor een videogamebedrijf lijkt Riot Games erg geïnteresseerd in het bouwen van faciliteiten (zoals jullie eSports-faciliteit in Dublin) en infrastructuur (jullie hebben een eigen internetbackbone). Op welke manieren verandert dat de activiteiten van een videogamebedrijf?

Rozelle: “Geavanceerde infrastructuur is uiterst belangrijk voor de esports-activiteiten van Riot, om een hoogwaardige ervaring voor zowel spelers als fans te garanderen. Zoals onze Remote Broadcast Centers (RBC’s). Die stellen ons in staat om voortdurende wereldwijde groei te stimuleren met hoogwaardige esports-uitzendingen voor meerdere gametitels. Onze eerste RBC in Dublin is al online en werd gebruikt om de recente League of Legends European Championships (LEC)-Zomerfinale in Malmö. Onze volgende RBC wordt gebouwd in Seattle en zal begin 2024 operationeel zijn. We verbeteren ook onze hub-stadsinfrastructuur om onze groeiende Valorant-wedstrijden in Seoul, Berlijn en Los Angeles te ondersteunen.”

Hoeveel indruk maakt ‘Valorant’ qua publiek wanneer u het vergelijkt met de beginjaren van ‘League of Legends’?

Rozelle: “Intern is het natuurlijk leuk voor ons om ‘LoL’ en ‘Valorant’ met elkaar te doen concurreren, maar natuurlijk is ‘Valorant’ nog aan het opkomen. Maar het is natuurlijk lastig om die game écht te vergelijken met ‘League of Legends’: die game is veel ouder, en er is in de afgelopen tien jaar veel gebeurd in termen van consumptie- en kijkgedrag in de gamebusiness. Onze kijkcijfers van Valorant Champions in september waren veel hoger dan we hadden verwacht, maar dat soort toernooien komt natuurlijk nog altijd niet in de buurt van het aantal kijkers die we lokken met League of Legends Worlds.”

Volledig scherm Beeld uit de relatief nieuwe game 'Valorant'. © Riot Games

Volgens de meeste analisten ligt de waarde van de hele eSports-markt nog steeds ergens boven de miljard dollar. Dat is slechts een fractie van de marktwaarde van pakweg basketbal. En zelfs minder dan 1 procent van de totale videogamemarkt. Hebt u het gevoel dat het voldoende hard gaat met de groei van de wereldwijde eSports-markt?

Rozelle: “We herinneren mensen er graag aan dat we nog steeds echt in het prilste stadium van esports zitten. Wanneer je het vergelijkt met een traditionele sport zoals basketbal, moet je esports letterlijk vergelijken met in het stadium toen basketbal nog werd gespeeld met een perzikmand die aan een muur hangt. We hebben er alle vertrouwen in dat ons groeipatroon solide is en dat we nog vele decennia een duurzame kracht in de eSportmarkt zullen zien.”