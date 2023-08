Wereldberoemde stem van “it’s-a me, Mario!” stopt bij Nintendo

REVIEW. Je kan videogames spelen waar je wil met de ROG Ally, maar dat is de 799 euro niet waard

Volgens computerfabrikant ASUS kan je met de ROG Ally je PC-games eender waar spelen. Het is een intrigerende belofte, maar die is met een flinke korrel zout te nemen. Dat leerden we nadat we bijna een maand de draagbare console gebruikten. Je leest alles over het toestel met een prijskaartje van 799 euro in deze recensie.