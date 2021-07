Welk game-abonnement is het beste? Onze expert wikt en weegt

gamesVideogamemerken hebben al jaren een abonnementsformule waarbij je zo veel games als je wilt speelt voor een vaste prijs per maand, maar het gebruik ervan is pas dit jaar in een stroomversnelling geraakt. De vraag is alleen: welke neem je? Hier zijn de zes belangrijkste tegenover elkaar, telkens met hun plus- en minpunten.

Xbox Game Pass

Prijs: € 13 per maand voor pc en Xbox, € 10 per maand voor ofwel pc, ofwel Xbox

Platformen: Windows-pc’s en Xbox One- en Xbox Series-consoles

Aanbod: Liefst 380 games zijn er in de aanbieding, in een aanbod dat twintig jaar teruggaat in de tijd, tot de eerste Xbox uit 2001. Vanzelfsprekend draait het rond de exclusives van Xbox, zoals Halo en Gears of War, maar Microsoft is niet voor niets op het overnamepad geweest de afgelopen jaren. Dankzij zijn overname van gamebedrijf Bethesda zitten onder meer recente kleppers als Doom Eternal bij het aanbod. De – jazeker - volledige EA Play-catalogus, die verderop in dit artikel nog verder wordt uitgebeend, zit verder gewoon mee in Game Pass. En vanuit Microsofts ID@Xbox-mecenaatprogramma voor kleinere gamestudio’s komen er constant opwindende ‘indies’ bij. Het is ook een prima startblok voor wanneer die toekomst van rechtstreekse gamestreaming nu eindelijk eens begint: je krijgt meteen toegang tot de bêtaversie van Xbox Cloud Gaming, om ook verder te kunnen spelen op je mobiele apparaat. Die dienst is nog in aanbouw, maar gaf bij ons tot nu toe bemoedigende resultaten.

Ons verdict: Een no-brainer, eigenlijk. Game Pass is alleen maar écht interessant als je een Xbox-console hebt, maar ook voor wie alleen een pc heeft is het een enorm goeie deal.

Score: 9/10

Volledig scherm De interface van Xbox Game Pass. © Microsoft

PlayStation Now

Prijs: € 10 per maand, zakkend tot € 5 als je gelijk een jaarabonnement neemt.

Platformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Windowspc’s

Aanbod: Een ruime catalogus van zo’n 800 PlayStation-games, die helemaal terug gaat tot de PlayStation 2-tijden. Vanzelfsprekend vind je daar een hoop classics uit vervlogen PlayStation-tijden tussen. In principe download je die games naar je consoles of je pc, maar er kan ook al prima worden gestreamd naar een mobiel toestel. Het is eerder een soort van extra ‘release window’ voor titels die eerst aan volle prijs werden verkocht; op dit moment zijn bijvoorbeeld Red Dead Redemption II en God of War aan de beurt.

Ons verdict: PlayStation Now is vooral een back catalogue-gericht vehikel, voor een stuk gericht op spelers die heel diep in het aanbod willen duiken om een pareltje uit hun gameverleden te herspelen. Wat teleurstellend qua nieuwere games. Het aanbod is veel groter dan dat van Xbox Game Pass, maar de spoeling is ook heel wat dunner.

Score: 7,5/10

Volledig scherm PlayStation Now. © Sony

Nintendo Switch Online

Prijs: € 20 per jaar. Het begint bij € 4 per maand.

Platformen: Nintendo Switch

Aanbod: Nintendo koppelde aan zijn Switch Online-abonnement, dat je nodig hebt om online multiplayer te spelen, een extra abonnementsdienst waaronder je meer dan honderd Nintendo-oudjes uit het NES- en Super NES-verleden (dus zeg maar ergens tussen de jaren 80 en 90) kunt spelen. Het is duidelijk een bijkomstigheid: belangrijker is de mogelijkheid om je spelopslag in de cloud te parkeren, en het feit dat je bepaalde games – zoals Tetris 99 – alleen maar kunt spelen als je het abonnement hebt.

Ons verdict: Het aanbod is magerder, en het is uitsluitend gericht op retrogaming, maar voor het geld kun je niet sukkelen.

Score: 7/10

Volledig scherm Nintendo Switch Online. © Nintendo

Apple Arcade

Prijs: € 5 per maand

Platformen: Apple TV, iPhone, iPad, Mac

Aanbod: Apple heeft nooit veel omgekeken naar gamers, maar met Apple Arcade toverde het met name de Apple TV-settopbox de facto om tot een volwaardige gameconsole. Als je, tenminste, van een bepaald soort games houdt, want het aanbod is eerder gericht op snelle behendigheid: het soort games dus die men eerder op een smartphone zou verwachten. Alhoewel: met Fantasian, van de bedenker van de Final Fantasy-reeks, bracht het eerder dit jaar een nogal rake exclusive uit. Andere toppers zijn de remake van The Oregon Trail (gebaseerd op een game uit de jaren 70), of een reeks ‘indie’-toppers als The Pathless, Creaks, Hitchhiker en What The Golf? Onlangs werden nog een aantal mobiele klassiekers aan de catalogus van meer dan 180 games toegevoegd, visueel opgekalefaterd om op een tv-scherm te worden gespeeld, waaronder Alto’s Odyssey, Angry Birds, Cut the Rope en Mini Metro.

Ons verdict: Apple is met zijn Apple Arcade een niet te onderschatten partij, als je het tenminste bij casual gaming houdt. Een exquise aanbod voor de niet al te veeleisende gamer, of de liefhebber van videogamedelicatessen als Nuts.

Score: 8/10

Volledig scherm Een greep uit het game-aanbod van Apple Arcade. © Apple

EA Play

Prijs: € 4 per maand

Platformen: PlayStation, Xbox, Windowspc’s

Aanbod: Met een catalogus van zo’n 100 games levert The Play List een diepe duik in het verleden van een van de grootste gamebedrijven op de wereld. De backcatalogue gaat terug tot ongeveer vijftien jaar geleden, met stokoude toppers als Black. Maar nieuwere toppers als Knockout City en Star Wars: Squadrons zitten er evengoed bij. Verder krijg je in-gamebeloningen en kosten nieuwe games en downloadbare content voor bestaande titels 10 procent minder, maar daar doe je ’t natuurlijk niet voor. Wèl interessant is dan weer dat je nieuwe full-price-games tien uur lang kunt uitproberen, waarna je opgeslagen voortgang gewoon wordt behouden als je uiteindelijk overgaat tot de aankoop.

Ons verdict: Zeker gezien de prijs lastig om te versmaden. Prima combineerbaar met een ander abonnement uit deze reeks, zelfs: dat doe je met Netflix, Amazon Prime en Disney+ toch ook? Wel opletten wanneer dat andere abonnement Xbox Game Pass zou zijn, want daar zit EA Play gewoon bij inbegrepen.

Score: 7/10

Volledig scherm Een greep uit het EA Play-aanbod. © Electronic Arts

Ubisoft+

Prijs: € 15 per maand

Platformen: Windows-pc’s

Aanbod: Meer dan 120 games uit de stal van het Franse Ubisoft komen via deze abonnementsformule naar je pc. Dat betekent onder meer: alle delen van Ubisofts Far Cry-, Assassin’s Creed-, Watch_Dogs- en Anno-series. Wel interessant is dat je van alle games ook meteen de uitbreidingen gratis kunt spelen, want Ubisoft verdient nu eenmaal graag wat extra poen met season passes en andere post-lancerings-extra’s.

Ons verdict: De prijs van Ubisoft+ is gewoon ridicuul voor het aanbod aan games en het feit dat je ze alleen op de pc kunt spelen. Ubisoft voelde die bui duidelijk hangen, en zorgde er dus voor dat je het abonnement makkelijk kunt opzeggen en weer oppikken. Niettemin: meh.

Score: 5/10

Volledig scherm Een aantal van de (soms nog te verschijnen) games onder Ubisoft+. © Ubisoft