‘Weird West’ is een intrigerende horrorwestern over menselijke relaties

gamereviewHet aanbod aan blockbustergames is opgedroogd, maar niet getreurd: hier is de eerste indie-gametopper van 2022 al. Zet je Stetson op, hijs je Winchester in je zadeltas, en trek op pad in een van de meest fascinerende videogames van dit jaar.

Nog nooit hebben we een videogame gespeeld die we aan de hand van zoveel àndere games konden uitleggen. ‘Weird West’ is een nieuwe titel van ‘Dishonored’- en ‘Prey’-makers Raphaël Colantonio en Julien Roby, onder hun eigen vlag en met een wat soberder opzet dan die twee AAA-toppers. Maar hij blijft wel de immersive sim-principes van zijn grotere voorgangers trouw: letterlijk alles – ook dingen die ze als ontwerpers nooit hadden durven voorzien – kan gebeuren in het heetst van de strijd, omdat de hele wereld op een doorgedreven simulatie drijft.

De centrale gameplay combineert ook elementen van de twinstickshooter (een genre ontstaan uit speelhallenhit ‘Commando’ uit 1985) en de isometrische roleplaying-game (denk aan de twee eerste ‘Fallout’-games, ‘Baldur’s Gate’ of oudjes als ‘Ultima’) – een combinatie zo geniaal dat we ons afvroegen waarom niemand daar ooit al eerder op is gekomen. Verder zit er een ‘shootdodge’-mechaniekje in, waarbij je in vertraagde tijd al schietend een duik kunt maken, dat zo uit ‘Max Payne’ komt (en vooral diens uitstekende Game Boy Advance-versie uit 2003). ‘Weird West’ heeft de breedsprakige maar spitse dialogen van het recente rollenspel ‘Disco Elysium’ (2019), een gesluierde sekte die je aan adventureklassieker ‘Loom’ (1991) doet denken, en de anthologiestructuur (het verhaal herbegint vijf keer met een nieuw hoofdpersonage) uit instantclassic ‘Octopath Traveler’ uit 2018.

Volledig scherm 'Weird West' zit vol gebeurtenissen die de makers niet eens hadden voorzien. © Devolver Digital

Weird West Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation, Xbox en pc



Oud maar nieuw

Gepikt als de raven hebben ze dus, die creatieve krachten achter ‘Weird West’. Maar het verdienstelijke aan hun game is dat ze niet alleen een mooie hommage aan al die oudjes hebben gemaakt, maar ook al die ingrediënten samen hebben geroerd tot iets nieuws. Het doet wat denken aan wat regisseur Quentin Tarantino doet in de film: het is een potpourri van invloeden, maar tegelijkertijd is het veel meer dan de som van zijn delen.

Volledig scherm De westerndorpen in 'Weird West' hebben allemaal iets enorm aandoenlijks. © Devolver Digital

‘Weird West’ is een game waarin alles op een intelligente manier met elkaar geconnecteerd is. Niet alleen in zijn fysica, maar ook in de relaties die de niet-speelbare personages met elkaar hebben. Zo goed als iedere dorpeling in de aandoenlijke westerndorpen die je bezoekt heeft zijn eigen achtergrond, een leven dat ook het leven van anderen raakt, misschien wel aan het andere einde van de landkaart. Die laatste is niet volledig in 3D: je doorkruist de wereld op een kaart, alleen de nederzettingen en locaties zijn vrij exploreerbaar. Maar het is een veel levendigere wereld dan diegene die de makers van veel duurdere en mooiere openwereldgames (*kuch*Ubisoft*kuch*) op je scherm krijgen gegooid.

Volledig scherm Onder de westernelementen schuilt ook een flinke brok horror. © Devolver Digital

Het bewijst nog eens: er is meer nodig voor een levende open wereld dan alleen maar een landkaart met heel veel dingen om op te doen. En ‘Weird West’ levert het. Dit is een game over relaties, waarin je vrienden én vijanden voor het leven kunt maken door je daden. Iedere speler heeft aan het einde van de rit zijn oprecht eigen verhaal gegenereerd: de makers kennen alleen het begin, het einde en de bouwstenen van het middenluik.

Volledig scherm De dialogen zijn uitzonderlijk goed geschreven. © Devolver Digital

Racisme

Je speelt dus vijf verschillende personages in deze mix tussen western en horrorgame, maar het interessantste kwam bij ons als tweede voorbij: Pigman, een individu dat ooit een mens was geweest maar door de duistere magie die in de game woedt een varkenskop kreeg. Dat maakte het natuurlijk wat lastig om die zonet genoemde connecties met anderen te maken: in een eerste dorpje dat ondergetekende als De Varkenskop aandeed, werd hij meteen beschoten. Maar na slechts één zijmissie, waarbij je de lokale kerkgemeenschap helpt, was dat al wat. Een sociaal cohesieve wereld, en daarin een uur of zes lang een personage laten spelen dat uitgestoten wordt door de vrij mondige ‘goegemeente’ in alle dorpen, zodat je zelfs niet meteen toegang krijgt tot de cruciale winkels: het is een niet minder dan briljante vondst.

Volledig scherm Een rollenspelsysteem scherpt je vaardigheden aan. © Devolver Digital

Wél lijdt ‘Weird West’ aan een brakke camera, waardoor je altijd de wat vervelende indruk hebt dat er iets interessants nét buiten beeld aan het gebeuren is, en is het aantal zijmissies maar een beetje schamel. Ook is het natuurlijk een roleplaying-avontuur, dus naar goeie gewoonte word je weer van het kastje naar de muur gestuurd voor het afronden van je missies. Maar dat brengt je nog eens ergens in deze sprankelende onlinewereld, en die doorkruisen is hoegenaamd geen straf.

