We hebben de nieuwe Xbox al in huis. Hier zijn onze eerste indrukken

gamesNaast de PlayStation 5 zijn we inmiddels ook de Xbox Series X aan het testen, een van de twee edities van Microsofts nieuwe gameconsole. Ook daarover is het nog even wachten op onze volledige review, maar we melden alvast onze eerste indrukken na het uitpakken van het ding.

Bijna zouden we nog vergeten dat ook de Xbox Series-console, in twee verschillende versies, binnenkort in de winkelrekken zal staan. In België is zoiets niet moeilijk om te vergeten, omdat gamers bij ons met enige voorsprong naar PlayStation neigen. Sinds de komst van de Xbox One X, drie jaar geleden, begon Microsoft echter wat elan te winnen bij Belgische gamers, vooral omwille van de grotere rekenkracht die in het toestel schuilt ten opzichte van de PlayStation 4 Pro, de concurrerende tussentijdse console-editie van Sony. Omdat de Xbox Series X op papier eveneens krachtiger is dan de PlayStation 5, valt er na half november, wanneer de twee consoles te koop staan, misschien opnieuw zo’n opstootje te verwachten. En per definitie heeft Xbox ook in België zijn rabiate fans.

Tuningfreak-look

Die krijgen een console die eruitziet als een (piep)kleine pc-toren. Wat hij in essentie ook is: de Xbox-consoles werden altijd al gebouwd met dezelfde interne hardware-architectuur als een pc (een strategie waarin Sony zeven jaar geleden hen overigens volgde met de PlayStation 4, en nu ook doorzet met de PS5). Microsoft hield daarmee ook vast aan het monolitische design van de Xbox One, maar kruidde dat af met een vleugje nostalgie: de grille bovenaan het toestel, met het groene vlak eronder, doet weer helemaal denken aan de tuningfreak-look van de eerste Xbox (2001-2004) en de Xbox 360 (2005-2013).

Volledig scherm De bovenkant van de Xbox Series X doet weer denken aan Xbox' tuningfreak-look van weleer. © Microsoft

Meer grip

Wat nauwelijks bleek te zijn veranderd wanneer we ‘m uit de doos haalden, is de gamecontroller van de Xbox Series X. Die behoudt het winnende design van die van de Xbox One, die op zijn beurt ook al niet zo erg verschilde van die van de Xbox 360. Alleen is er een voelbaar verschil in het materiaal waaruit hij gemaakt is: onderaan is er een geribbelde antisliplaag te voelen, die ervoor zorgt dat je de grip op het toestelletje niet lost. Dat, en er is een extra knop bijgekomen: een ‘share’-knop, net als op de PlayStation 5-controller, waarmee volgens info van Microsoft een screenshot (met een enkele druk) of een clip (door hem lang ingedrukt te houden) kan worden gemaakt.

Volledig scherm De controller van de Xbox Series X. © Microsoft

Ook een S-editie

We kregen de Xbox Series X ter test, maar net als bij de Xbox One komt er ook een S-editie uit. Die heeft – opnieuw: het stramien van de Xbox One S volgend – geen schijfstation, slechts de helft van de opslagruimte (maar nog steeds een kloeke 512 gigabyte), een processor die een derde van de rekenkracht heeft, en een beeldresolutie van ‘slechts’ quad-hd (2560x1440 pixels) tegenover de 4K-resolutie (3840x2160). Er is een prijsverschil van 200 euro tussen de twee toestellen: de X kost 500 euro, de S ligt voor 300 euro in de winkel. En dat geld gaat natuurlijk altijd ergens naartoe.

Grote afwezige

We hebben het later nog uitvoeriger over het spellenaanbod voor de Xbox Series-console, maar denderend is het niet. Dit is natuurlijk een console die zonder zijn grote lanceringsgame op de markt is gebracht, na het uitstel van shooter Halo Infinite. De beeltenis van de Master Chief, het in een groen harnas gestoken hoofdpersonage van de game, op de achterkant van de Xbox One X-doos maakt dat gemis des te pijnlijker. Maar misschien zitten er een paar onverwachte parels tussen het minder bekende werk. Meer nieuws binnen enkele dagen.

Vergelijk hier de Xbox Series X Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk ook onze unboxing en eerste indruk van PlayStation 5